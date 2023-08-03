مجموعة هيونداي تعتزم استثمار 50 مليون دولار في حلول التنقل المستقبلية

قالت مجموعة هيونداي اليوم الخميس إنها ستستثمر 50 مليون دولار أمريكي في شركة “تينستورنت” (Tenstorrent) الكندية الناشئة لأشباه الموصلات حيث تسعى الشركة الكورية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في حلول التنقل المستقبلية الخاصة بها، وفقا لوكالة يونهاب.

ستستثمر هيونداي موتور وكيا الأصغر 30 مليون و20 مليون دولار على التوالي، في تينستورنت، حيث تسعى الشركتان لتطوير أشباه موصلات محسنة لسيارات الجيل التالي، وفقا لما أفادت به المجموعة في بيان.

قال كيم هيونغ-سو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المكتب الدولي للاستراجيات في هيونداي موتور في بيان “من خلال هذا الاستثمار، تتوقع المجموعة تطوير تقنية أشباه الموصلات المحسنة ولكن المتمايزة التي ستساعد التنقل في المستقبل وتقوية القدرات الداخلية في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”.

وقالت إن أشباه الموصلات عالية الأداء المطورة حديثا ستستخدم في وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات المعالجة العصبية (NPU) للمركبات المستقبلية وحلول التنقل.

تمثل استثمارات هيونداي وكيا نصف حجم التمويل الأخير الذي حصلت عليه الشركة الكندية الذي يبلغ 100 مليون دولار.

تركز تينتورنت التي تأسست عام 2016 على تطوير معالجات متقدمة لتسريع حجم عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتخطط تينستورنت وشركتي السيارات الكوريتين لتوسيع شراكاتهم من رقائق السيارات إلى الروبوتات وحلول التنقل الجوي المتقدمة (AAM) على المدى الطويل.

تشمل حلول التنقل الجوي في المناطق الحضرية وقطاعات التنقل الجوي الإقليمية لتقديم حلول تنقل جوي صديقة للبيئة للنقل داخل المدن وبين المدن.