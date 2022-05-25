مجموعة هيونداي تستثمر قرابة 50 مليار دولار في السوق المحلية بحلول 2025

أعلنت مجموعة هيونداي موتور أن 3 شركات تابعة لها، وهي هيونداي موتور، وكيا، وهيونداي موبيس لتصنيع قطع غيار السيارات، ستستثمر 63 تريليون وون (49.8 مليار دولار) في أعمالها المحلية بحلول عام 2025، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي، في بيان إن الشركات التابعة الرئيسية الثلاث للمجموعة، وهي هيونداي موتور وكيا وهيونداي موبيس، ستضخ استثمارات في مرافق الإنتاج المحلية والكهربة والقيادة الذاتية وغيرها من تقنيات الجيل التالي لتكون بمثابة “محور أعمال المجموعة المستقبلية”.

مجموعة هيونداي ستعزز قدرتها التنافسية

وذكر البيان أن مجموعة هيونداي، ستعزز قدرتها التنافسية في مجال الأعمال وتقود النقلة النوعية في صناعة السيارات على أساس الاستثمارات المحلية القوية.

وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أيام فقط من إعلان رئيس مجموعة هيونداي موتور “جونغ أوي-سون” عن استثمارات بإجمالي 10.54 مليارات دولار لبناء مصنع مخصص للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا الأمريكية ولتطوير الروبوتات وتقنيات القيادة الذاتية في الولايات المتحدة.

وقال البيان إن هيونداي، موتور وكيا وهيونداي موبيس ستنفق مجتمعة 16.2 ترليون وون من أصل 63 ترليون وون للفوز بميزة تنافسية على المنافسين في السيارات الكهربائية بالكامل والصديقة للبيئة.

هيونداي تطور منصة سيارات إلكترونية جديدة تسمى “eM”

وقالت مجموعة هيونداي موتور إنها ستطور منصة سيارات إلكترونية جديدة تسمى “eM”، ستحل محل المنصة المعيارية الكهربائية العالمية الخاصة بالمجموعة (E-GMP)، ومنصة “eS” المخصصة لـPBV بحلول عام 2025.

وقال البيان إن المجموعة ستشترك أيضًا مع شركاء خارجيين لإنشاء 5000 شاحن كهربائي عالي السرعة في جميع أنحاء البلاد بحلول نفس العام.

زيادة محطات الشحن إلى 120 بنهاية العام

وقامت المجموعة ببناء 100 شاحن عالي السرعة وستزيد العدد إلى 120 بنهاية هذا العام.

وقالت المجموعة إن الشركات الثلاثة ستضخ 8.9 تريليونات وون في محركات النمو المستقبلية، مثل الروبوتات والتنقل الجوي المتقدم والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.

انفاق 38 تريليون وون في أنشطة البحث والتطوير

وأضافت إن الشركات الثلاثة ستنفق 38 تريليون وون المتبقية في أنشطة البحث والتطوير وتحسين أداء سيارات هيونداي، وكيا التي تعمل بمحركات الاحتراق الحالية.

وقالت المجموعة إن ثماني سيارات من بين 10 سيارات باعتها هيونداي وكيا ستظل تعمل بمحركات الاحتراق في عام 2025.

هيونداي تخطط لطرح 17 طرازًا كهربائيا بحلول 2030

وتخطط شركة هيونداي موتور لطرح 17 طرازًا كهربائيا بحلول عام 2030، بما في ذلك ستة طرازات جينيسيس، ومن المقرر أن تطلق شركة كيا 14 طرازًا كهربائيا بحلول عام 2027.

وتهدف هيونداي موتور وكيا، اللتان تشكلان معًا خامس أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، إلى بيع 3.23 ملايين سيارة كهربائية، بما في ذلك 840 ألف وحدة في الولايات المتحدة.

وتسعى الشركتان إلى رفع حصتهما في سوق السيارات الكهربائية العالمية إلى 12% في عام 2030 مقارنة بـ5% في العام الماضي.