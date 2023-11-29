مجموعة هلنان للفنادق بورفؤاد تستضيف فعاليات مهرجان طيور بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخبير السياحى عنان الجلالى رئيس مجلس إدارة مجموعة هلنان العالمية للفنادق، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من موضوعات التعاون في إطار النهضة السياحية التي تشهدها بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن القطاع السياحي بمحافظة بورسعيد شهد تنمية غير مسبوقة، تماشيا مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، مؤكدا فخره بوجود فنادق ومنتجعات هلنان بمحافظة بورسعيد، والتي تعكس الصورة الحضارية لمحافظة بوسعيد أمام زائريها.

واستضاف فندق هلنان بورفؤاد اليوم وبحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وبحضور الوزير أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد إقامة مهرجان الطيور المهاجرة الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة، وتم افتتاح معرض تغريدات الطيور للدكتورة إيمان الغزاوى أستاذ دكتور قسم التكنولوجيا كلية التربية النوعية.

وناقش محافظ بورسعيد عددا من أوجه التعاون مع الخبير السياحي عنان الجلالي، والتي تأتي ضمن خطة وضع محافظة بورسعيد على خريطة السياحة من خلال إقامة العديد من الصروح السياحية المتميزة، ومن جانبه وجه الخبير السياحي عنان الجلالي الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر، معربا عن فخره بالإنجازات التي جرت ببورسعيد خلال وقت قياسي.