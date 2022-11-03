مجموعة موانئ أبوظبي تستحوذ على حصة في شركة جلوبال فيدر شيبنج

استحوذت مجموعة “موانئ أبوظبي” على حصة في شركة “جلوبال فيدر شييبنج” (جي إف إس) التي تتخذ في دبي مقراً لها، بقيمة بلغت 800 مليون دولار، وفق إفصاح صادر عن الشركة يوم الخميس.

قالت الشركة المدرجة في “سوق أبوظبي” إن الحصة التي استحوذت عليها تبلغ 80%، وأوضحت أن القيمة الكلية للشركة تبلغ 3.7 مليار درهم (مليار دولار).

مجموعة موانئ أبوظبي

تعتزم الشركة الحصول على تمويل جديد للاستحواذ على الشركة التي ترى أنها ستساهم في توسيع نطاق عملها عالمياً، ويدعم تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد لتصبح واحدة من أبرز اللاعبين الأساسيين على مستوى العالم في قطاع الشحن البحري قصير المدى والشحن الإقليمي.

سجلت “جي إف إس” خلال الأشهر الـ 12 الماضية أرباحاً بلغت 481 مليون دولار من إيرادات بلغت 1.085 مليار دولار.

تمتلك “جي إف إس” أسطولاً مكون من 26 سفينة، بطاقة تحميلية 72.5 حاوية، وتغطي عملياتها مناطق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، وتربط خدماتها دولة الإمارات بكل من الهند وباكستان وسريلانكا ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والسعودية البحرين والصين وكوريا الجنوبية وجيبوتي وفيتنام وغيرها، وتتوقع مجموعة “موانئ أبوظبي” إتمام الصفقة في الربع الأول 2023.