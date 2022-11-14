مجموعة موانئ أبوظبي تحقق نمو قياسي في أرباحها في الربع الثالث

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم تحقيق نمو قياسي في صافي أرباحها عن الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 77% على أساس سنوي، مسجلة 334 مليون درهم مقارنة مع 139 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2021.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الإثنين إن أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 594 مليون درهم خلال الربع الثالث بنسبة نمو 52% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتوقعت أن تواصل هذا الأداء في الفترة المقبلة مدعومة برافعة تشغيلية في قطاعي الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

أوضح البيان أن المجموعة حققت إيرادات قياسية خلال الفترة بلغت 1.466 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 53% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، مدفوعة بأداء القطاع البحري وأداء المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

وحقق قطاع الموانئ نموا بنسبة 31% في أحجام مناولة الحاويات مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 نتيجة لزيادة الطاقة الاستيعابية بعد التوسعة التي شهدتها مرافئ أبوظبي ومحطة كوسكو أبو ظبي للحاويات في ميناء خليفة عام 2021، بحسب البيان.