مجموعة مكسيم: تعيين ماجد صلاح رئيسًا تنفيذيًا لذراع التطوير العقاري

أعلنت مجموعة مكسيم للاستثمار، تعيين المهندس ماجد صلاح الدين رئيسًا تنفيذيًا لشركة مكسيم للتطوير العقارى.

ويأتي ذلك في إطار سعي المجموعة لاجتذاب الكفاءات في القطاع العقاري، ودعم فريق العاملين بقيادات مميزة من أجل تحقيق النمو اعتمادًا على أفضل الكوادر والمهارات.

وكلفت المجموعة محمد سمير، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكسيم للاستثمار، بمهام بناء فريق قوى للوصول بالمجموعة الى تحقيق أهدافها المستقبلية.

وجاء اختيار مجلس الإدارة لماجد صلاح الدين لتمتعه بمكانة مرموقة للغاية في المجال العقاري، فضلا عن 23 عامًا من الخبرة فى صناعة العقار المصري، قادمًا من شركة حسن علام العقارية التي كان يشغل منصب رئيس التطوير التنفيذى فيها.

خبرات سابقة

وقد بدأ ماجد، تجربته العقارية فى مجموعة الخرافى بعد تخرجه بدرجة البكالوريوس فى هندسة التشييد من الجامعة الأمريكية فى عام ١٩٩٧ ومن هنا تضمن سجله الحافل دائما الشركات الناجحة والمناصب القيادية .

كما تولى صلاح الدين مهام رئيس التطوير التنفيذى بشركة السويدى كابيتال، والرئيس التنفيذى لشركة مانجروڤى الجونة ، والرئيس التنفيذى لشركة أرديك للتطوير وشركة مدار للتطوير العقارى وشركة بالم هيلز بصفته نائب الرئيس لإدارة المحافظ، ثم مديراً للتطوير فى شركة هايد بارك، ورئيس قطاع التطوير فى شركة نيو جيزا .

وتعليقًا على التعيينات الجديدة في المجموعة، قال محمد سمير: “نسعى دائماً للاستعانة بالعناصر المميزة في كافة مجالات الاستثمار لا سيما في مجال التطوير العقاري، حيث تملك المجموعة العديد من المشروعات العمرانية والسياحية المميزة والتي تحتاج طوال الوقت للاستعانة بمن لديهم خبرات متراكمة في هذا المجال”.

تغييرات وتعيينات هامة

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة مكسيم: “التعيينات الجديدة تأتي أيضًا في إطار جهود المجموعة للاستفادة من قدراتها المتخصصة في التنمية العقارية ولتأسيس محفظة متنوعة من الاستثمارات في مجال التطوير العقاري، يمكنها في المستقبل من وضع مجموعه مكسيم للاستثمار في مكانة سوقية متميزة تتيح لها اقتناص المزيد من فرص النمو “.