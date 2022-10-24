مجموعة «معارض إيطاليا» تطلق مؤتمرها السنوى 8 نوفمبر المقبل

أعلن كورادو بيرابوني ، الرئيس التنفيذي لمجموعة معارض ايطاليا “IEG “أن مؤتمر المجموعة، المقرر من 8 إلى 11 نوفمبر في مركز معارض ريميني” SwitchMed Connect ” رائد حدث ممول من الاتحاد الأوروبي لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري في الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس ، والذي عقد في إيطاليا لأول مرة “.

أشارت المجموعة في بيان لها أنه خلال الفترة من 9 إلى 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، سيجتمع أصحاب المصلحة ورجال الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات السياسية والمالية من 8 دول متوسطية لخلق التآزر وتسريع الابتكارات البيئية والاجتماعية، وسيتم التركيز على الاقتصاد الأزرق مع، حفل توزيع الجوائز لأكثر المشاريع ابتكارًا في قضايا المياه ومؤتمر أنظمة الأغذية السمكية.

من جانبها قالت أليساندرا أستولفي ، مديرة المعرض العالمي ، أنه سيحضر أصحاب المصلحة المتوسطيون الرئيسيين للنظام البيئي الأخضر بأكمله حدثنا الرئيسي في مجال التقنيات الخضراء لتمكين التآزر وتبادل المعرفة وتسريع الابتكارات البيئية والاجتماعية.

صرح إنريكي دي فيلامور ، مدير MedWaves ، المسؤول عن تنفيذ الحدث ، قائلاً: “نحن ممتنون جدًا لـ Ecomondo لاستضافة حدثنا الرئيسي” ، مضيفًا أن SwitchMed Connect هي فرصة فريدة لجسر ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​حول الانتقال المطلوب إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة.

برنامج سويتش ميد ،تأسس في عام 2013 من قبل الاتحاد الأوروبي ، هو نتيجة التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، وشعبة الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز النشاط الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

سيشهد برنامج “سويتش ميد كونيكت” جمع الشركات الناشئة الرائدة في البحر الأبيض المتوسط ​​ورجال الأعمال والمشغلين في القطاع والمؤسسات السياسية والمالية، لتعزيز وتسريع الانتقال إلى نماذج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

سيشهد اليوم الثاني، لمنح جوائز لأفضل 3 رواد أعمال ومشاريعهم الاقتصادية الزرقاء المبتكرة. يتم تنظيم المسابقة بشكل مشترك من قبل المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع (DG NEAR) ، وجوار الاتحاد الأوروبي الجنوبية وبرنامج SwitchMed .

يشتمل البرنامج على ” SwitchMed: أنظمة غذائية أسماك مستدامة ودائرية من أجل اقتصاد أزرق في البحر الأبيض المتوسط ” ومؤتمرات حول مواضيع مستعرضة: صناعة المنسوجات والأزياء ، والوصول إلى التمويل المستدام ، ودوران البلاستيك ، والابتكار البيئي المفتوح.