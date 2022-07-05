مجموعة «مصر للأسمنت» تبدأ تشغيل وصيانة مصنعها بقنا ذاتيًا

تعلن مجموعة مصر للأسمنت عن بدء تشغيل وصيانة مصنع شركة مصر للأسمنت قنا ذاتيًا من 1 يوليو 2022، وذلك بهدف تعظيم فعالية الأداء، خفض تكاليف التشغيل، تحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم القدرة علي مواجهة التحديات.

يأتي القرار بعد انتهاء عقد الإدارة الفنية لمصنع الشركة بقنا والمسند إلى الشركة العربية السويسرية للهندسة “آسيك” منذ يوليو عام 2012 والذي كان قد شارف على الانتهاء بنهاية الشهر الماضي. وبناءً على الدراسة المقدمة من الإدارة التنفيذية، وافق مجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق 13 يونيو على تشغيل وصيانة المصنع ذاتياً، لتتولى المجموعة بذلك إدارة العمليات التشغيلية للمصانع المملوكة لها بالكامل، وهو ما يأتي في إطار تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية للنمو من أجل الريادة، وبناء الكفاءات الداخلية، مما يحقق الاستفادة العظمى من الخبرات الذاتية المتراكمة للشركة وشركاتها التابعة والشقيقة.

وفي هذا السياق، قال اللواء أركان حرب عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت، إن مجموعة مصر للأسمنت استطاعت من خلال هويتها الجديدة أن تتوسع في عملياتها مع تحقيق كفاءة التكلفة، وذلك من منطلق حرص المجموعة على تطبيق أفضل الممارسات، بما يلبي احتياجات عملائها وقطاع الأسمنت في مصر.

وأضاف: تعكس خطوة تشغيل مصانعنا ذاتياً جانبين رئيسيين أولهما حجم المجهودات المبذولة بهدف تعزيز الهوية الجديدة وتطبيق الأهداف الاستراتيجية، أما الجانب الثاني فيتمثل في تقديرنا للدور الفعال الذي يقوم به العمال والموظفين وسعيهم الدؤوب نحو التطوير، ما يضيف للقيمة الجوهرية للمجموعة.

1 يوليو 2022 علامة فارقة في تاريخ الشركة

من جانبه، عبر المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب، عن سعادته بخطوة تشغيل مصنع الشركة ذاتياً، وقال إن يوم 1 يوليو 2022 يشكل علامة فارقة في تاريخ مجموعة مصر للأسمنت، خاصة في تاريخ مصر للأسمنت قنا؛ إذ نبدأ تشغيل و صيانة مصنع قنا ذاتياً من خلال فريق الإدارة الفنية للمصنع وبدعم من إدارات المجموعة المختلفة.

وتابع: على مدار العقدين الماضيين، حرصت المجموعة على التطوير ليس فقط في تقديم منتجات أسمنتية عالية الجودة، بل على مستوى العمليات أيضاً. ومنذ تطوير الهوية المؤسسية للمجموعة ووضع الاستراتيجية الجديدة، عملنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على الخبرات الداخلية وهو ما يمثل مصدر فخر لنا إذ يعود بالنفع على السوق الداخلي ويحافظ على ريادتنا في القطاع بما يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعات المحلية.

يذكر أن مجموعة مصر للأسمنت بدأت في تشغيل و صيانة مصنع المنيا ذاتياً في نوفمبر من العام الماضي، حيث نجح فريق الإدارة الفنية بالمصنع و إدارات المجموعة المعاونة في تشغيل المصنع بمستوى أداء متميز، مما انعكس على إجمالي تكلفة التشغيل والقدرة علي المنافسة و بالتالي ربحية الشركة.