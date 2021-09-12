مجموعة مستشفيات كليوباترا : تخصيص «الكاتب وكوينز» لاستقبال مرضى كورونا

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا تخصيص مستشفيى «كوينز والكاتب» التابعين لاستقبال حالات الإصابة والحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المرضى والأطقم الطبية، واستعداداً للموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وذلك بما يضمن خلو باقي مستشفيات كليوباترا من أي حالات «كوفيد-19»، حفاظاً على صحة المتواجدين داخل مستشفيات المجموعة.



وأكدت مجموعة كليوباترا عدم التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس المستجد في المستشفيات الأخرى التابعة للمجموعة، وهي: القاهرة التخصصي وكليوباترا بمصر الجديدة، والنيل بدراوي بالمعادي، والشروق بالمهندسين، وبداية بالدقي، وذلك بهدف ضمان حماية المرضى من التخصصات الطبية الأخرى، وتوفير بيئة آمنة خالية من العدوى داخل مستشفيات المجموعة.



وأكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن المجموعة هي الخاصة الوحيدة التي لا تتعامل مع حالات مصابة أو مشتبه إصابتها بفيروس كورونا داخل باقي مستشفياتها، بعد تخصيص مستشفيى «كوينز والكاتب»، لاستقبال الحالات الإيجابية أو المشتبه في إصابتها، حيث يجري فحص الحالات والتعامل بعيداً عن باقي مستشفيات المجموعة، التي تقدم خدماتها الطبية في مختلف التخصصات.



وأكد «عز الدين» أن مجموعة كليوباترا تضع نصب عينيها مصلحة المرضى في المقام الأول، وتعمل على توفير كافة المعايير الوقائية، التي من شأنها حمايتهم.

وشدد على أن جميع مستشفيات كليوباترا تتبع أقصى معاير السلامة الوقائية، من خلال التعقيم الدائم والمستمر على مدار الساعة، لضمان تقديم خدمة متميزة لكل المتعاملين معها، وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن مستشفيات كليوباترا تتيح عدداً من الخدمات المتميزة، منها خدمة الزيارات المنزلية، من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن 19668، لتقديم الخدمات الطبية بكافة أشكالها في المنزل، من إجراء فحوصات وأشعة وتحليل وغيرها.

ويقوم عليها مجموعة من أكبر الاستشاريين والخبراء على أعلى مستوى من التعقيم، ومزودين بكافة أجهزة الوقاية والحماية الشخصية.



وتتيح مجموعة كليوباترا خدمة العلاج عن بعد، من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول، الذي يتيح مناظرة المرضى من خلال مكالمات الفيديو، في مختلف التخصصات الطبية، كما يتيح متابعة حالة المريض بصورة مستمرة مع أكبر نخبة من الخبراء والاستشاريين.

وكذلك تتيح المجموعة خدمة الحجز للكشف من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة www.cleopatrahospitals.com، كما تقدم خدمة توصيل الأدوية للمنزل، وهي الخدمات التي تهدف لتسهيل الخدمات الطبية للمرضى في جميع الأماكن ومختلف التخصصات.