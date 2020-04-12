مجموعة مستشفيات كليوباترا تتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه دعما لوزارة الصحة

وافقت الجمعية العامة لمساهمي مجموعة مستشفيات كليوباترا على التبرع بمبلغ في حدود 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الحالي 2020 لدعم أنشطة وزارة الصحة.

وقالت مجموعة كليوباترا فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم، إن هذا القرار اتخذ بأغلبية الأصوات الحاضرة باجتماع العمومية المنعقد فى 9 أبريل الجاري.

وأظهرت نتائج أعمال محموعة كليوباترا تراجع صافى أرباحها إلى 265.3 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة مع صافى ربح قدره 315.1 مليون جنيه خلال 2018.

وكشفت النتائج المجمعة المعلن عنها وقت سابق ارتفاع الإيرادات السنوية إلى 1.8 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة 23% عن العام السابق.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية عن تبرعات بمبالغ مختلفة خلال الأسابيع الماضية لدعم وزارة الصحة وبعض الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال الصحى.

إعمار مصر تتبرع بـ 50 مليون جنيه لوزارة الصحة ومصر الخير

فى هذا السياق أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية فى وقت سابق عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه لمساندة الحكومة المصرية ومؤسسة “مصر الخير” فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت “إعمار مصر” فى إفصاح للبورصة 8 ابريل الجارى إن هذا المبلغ سيخصص منه 10 ملايين جنيه للحكومة المصرية ،و40 مليونا لمؤسسة مصر الخير.

وأضافت أن التبرع لمؤسسة مصر الخير يتم فى إطار بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى .

“إيديتا” تمنح مصر الخير 2 مليون جنيه لشراء أجهزة تنفس

ايديتا

كما أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن تبرعها بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح مؤسسة مصر الخير؛ لشراء أجهزة تنفس صناعى وأدوات طبية لازمة لمواجهة فيروس كورونا الغامض.

وأعلنت “إيديتا”، فى إفصاح للبورصة 6 أبريل الجارى على تقديم تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لمؤسسة إيديتا للتنمية الاجتماعية.

كما وافق المجلس على صرف الدفعة الأولى من المبلغ بقيمة 2 مليون جنيه، للمؤسسة؛ التى ستقوم بدورها بمنحها لمؤسسة مصر الخير لشراء الأجهزة الطبية اللازمة.

وفوّضت عمومية إيديتا، فى 30 مارس الماضى، مجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ فى حدود 10 ملايين جنيه كحد أقصى.

وقال الإفصاح إن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مفوض فى تحديد باقى المبلغ وتوقيت صرفه.

مؤسسة ساويرس تخصص 100 مليون جنيه لدعم متضرري كورونا

وأعلنت عدة شركات عاملة فى قطاعات مختلفة عن تبرعات مماثلة لأغراض الدعم الصحى والأُسَر المتضررة من تداعيات كورونا فى مصر.

فى هذا السياق قررت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسسة إن هذا المبلغ سيوجه 40 مليون جنيه منه لدعم العمالة اليومية والأسر الأكثر احتياجًا.

بينما سيوجه 60 مليون جنيه لدعم الجهود الحكومية الاحترازية، بالتعاون مع وزاراتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

البنك التجاري الدولي يتكفل بعشرة آلاف أسرة متضررة

البنك التجارى الدولى

كما أعلنت عدة بنوك خاصة وحكومية عن تكفلها برعاية عشرات الآلاف من الأسر المتضررة بالتنسيق مع جمعيات خيرية.

وأعلن عمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، التزامه بدعم عشرة آلاف أسرة متضررة ضمن مبادرة “تحدى الخير” التى أطلقتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

كما أعلن البنك الأهلي المصري التبرع بمبلغ 80 مليون جنيه، فى إطار مبادرة أطلقها اتحاد بنوك مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

وأطلق اتحاد بنوك مصر مبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي تقوم على مخاطبة البنوك بالتبرع وفقًا للأرباح التى حققها خلال العام الماضى.

واقترح الاتحاد حدودًا للتبرعات تبدأ من 10 إلى 80 مليون جنيه، بناء على هذا المعيار.