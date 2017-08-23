مجموعة مرتبطة بسيدي كرير تشتري 19 ألف سهم

المال ـ خاص:اقتصرت تعاملات المسئولين ومجالس الإدارة والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، خلال جلسة تداولات أمس، على أسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.وكشف بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الأربعاء، قيام مجموعة مرتبطة بسيدي كرير بشراء 19.1 ألف سهم.يذكر أن البورصة انهت تعاملات أمس

المال ـ خاص:

اقتصرت تعاملات المسئولين ومجالس الإدارة والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، خلال جلسة تداولات أمس، على أسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

وكشف بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الأربعاء، قيام مجموعة مرتبطة بسيدي كرير بشراء 19.1 ألف سهم.

يذكر أن البورصة انهت تعاملات أمس الثلاثاء، على صعود طفيف، وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.28% عند مستوى 13142 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% ليصل إلى 681 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% عند 1548نقطة.