مجموعة مدكور : مصر لديها إمكانيات تجعلها مركزا إقليميًا للطاقة

استعرض المهندس مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية خلال مشاركته بالمنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ cop27 تجربة مجموعة مدكور في إنقاذ واحة سيوة التى تمثل أحد المقاصد السياحية العالمية وسط حضور من خبراء البيئة والاستشارات الهندسية في العالم .

فيما أعلن المهندس هشام مدكور نائب رئيس المجموعة مدكور للمشروعات ، أن المجموعة تشارك في الفعاليات الرئيسية بالمنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ cop 27 ، لاستعراض إنقاذ واحة سيوة من الانقراض باعتبار ذلك المشروع يمثل نموذجا للحلول الهندسية المتكاملة لتحديات الطاقة والمياه وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن مجموعة مدكور تدرك حجم التحول العالمي في استخدام الطاقة المستدامة عبر إنتاج الطاقة الكهربائية من موارد طبيعية مثل الشمس والرياح والاعتماد على الهيدروجين الأخضر بديلا عن الوقود الإحفوري مما جعلها تسعى لتنمية قدراتها فنيا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا عالميا حتى تتمكن من استمرار المنافسة في السوق العالمي بعدما حققت نجاحات مهمة خلال الفترات الماضية جعلتها ضمن قائمة تصنيف الشركات العالمية ذات الثقة في تنفيذ مشروعات عملاقة داخل مصر وفي إفريقيا ودول الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تسعى الشركات العالمية المتخصصة في تجاوزها يتمثل في تخزين الطاقة النظيفة ، وبعدما يصل العلماء إلى حل لتلك المشكلة فسوف يتحول العالم كاملا لتلك الطاقة بديلا عن المصادر التى تسببت في الكوارث البيئية التى نعنايها حاليا .

وكشف مدكور أن مؤتمر المناخ cop 27 أثبت أن مصر لديها من الخبرات والإمكانات ما يجعلها بمثابة مصدر رئيسي ومركز إقليمي وعالمي لتصدير الطاقة النظيفة من خلال وفرة الموارد الطبيعية ووجود الرغبة لدى القيادة السياسية المصرية في تحقيق تحول نوعي مميز بأفكار استباقية تمثل حلولا عبقرية لم نشهدها قبل ذلك .

وأشار إلى أن مصر والشركات المصرية ومنها مجموعة مدكور عرضت أمام العالم مدى التطور والتقدم في المستوى التكنولوجي والفني الذي وصلت إليه من خلال عرض تجاربها في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في جانب التنمية المستدامة واستخدام الطاقة النظيفة خلال السنوات الثمانية الأخيرة التي شهدت دعما واضحا من القيادة السياسية للشركات الوطنية وإعطائها الفرصة في تنفيذ مشروعات عالمية جعلها تكتسب خبرات وقدرات تصل بها درجة العالمية وتنعكس على مستقبلها في ثقة الدول الخارجية لتنفيذ مشروعات لديها.