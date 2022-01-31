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مجموعة كومن: التكنولوجيا تدعم تطوير صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية

خلال كلمته بالجلسة الثانية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية
الشاذلي جمعة 10:57 ص, الأثنين, 31 يناير 22 10:57 ص, الأثنين, 31 يناير 22

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قال وليد حلاسو، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الرعاية الصحية بمجموعة كومن للرعاية الصحية، إن التكنولوجيا والتوعية دعائم رئيسية لتطوير صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية على مستوى جميع الأسواق.

وأضاف حلاسو خلال كلمته بالجلسة الثانية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية اليوم، أن العمل على تحقيق التوعية بالأمراض والمخاطر الصحية أبرز وسائل تحقيق العافية الصحية.

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وأشار إلى أن هناك دراسة أظهرت أن 89% من عملاء التأمين الطبي لديهم وعي بأخطار ارتفاع ضغط الدم، و50% منهم لديهم وعي حول مخاطر الإصابة بالخمول البدني.

وأوضح أنه يجب على شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية العمل على تنويع منتجاتها المقدمة للعملاء لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، موضحا أن تكلفة الخدمة قد تأتي في أولويات بعض العملاء.

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بقلم الشاذلي جمعة

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