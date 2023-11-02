مجموعة كولون تعتزم بناء نموذج جديد للتعاون الاقتصادي مع السعودية

تخطط مجموعة كولون الكورية لبناء نموذج جديد للتعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية من خلال استضافة “سلسلة بطولات أرامكو للفرق” ابتداء من العام المقبل، بحسب وكالة يونهاب.

قالت كولون اليوم الخميس إنها وقعت مع اتحاد الجولف السعودي “جولف السعودية” اتفاقية في نادي جولف في الرياض في يوم 25 أكتوبر.

واتفق الجانبان على استضافة كوريا الجنوبية لـ “سلسلة بطولات أرامكو للفرق” لمدة 3 سنوات (أو 5 سنوات كحد أقصى) بدءا من العام المقبل لجعلها مكانا للتبادل السلس بين الشركات الرئيسية من كلا البلدين.

ويخطط الجانبان لمناقشة التفاصيل مثل الجدول الزمني المحدد لمنافسات الجولف واللاعبين المشاركين فيها.

يذكر أن “سلسلة بطولات أرامكو للفرق” هي شكل جديد من منافسات الجولف، يجمع بين الجولف والأعمال. نظرا لأنها تقام بالتزامن مع “مبادرة مستقبل الاستثمار”(FII) التي يطلق عليها اسم “منتدى دافوس في الصحراء”، تعد منصة تساعد بالفعل على التبادل بين الشركات من كلا البلدين وتطوير المشاريع.

وتتوقع كولون أن تتيح استضافة “سلسلة بطولات أرامكو للفرق” فرصة للشركات الكورية العاملة بالفعل في السعودية أو الراغبة في العمل فيها، للتواصل العملي مع السعودية.

وتقام “سلسلة بطولات أرامكو للفرق” في 5 دول سنويا، وأقيمت نسخة هذا العام في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة وهونغ كونغ، وجرت المنافسة الأخيرة لهذا العام في الرياض بالتزامن مع FII الشهر الماضي.