مجموعة كليوباترا توقع عقد انتفاع بمستشفي الشرطة -أكتوبر لمدة 18 عامًا

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، توقيع عقد حق انتفاع بإحدى مستشفيات وزارة الداخلية بمدينة السادس من أكتوبر لمدة 18 عامًا عبر إحدى الشركات التابعة للمجموعة.

وفوض مجلس إدارة مستشفي كليوباترا بجلسته المنعقدة 31 أكتوبر الفائت العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي مجتمعين للتوقيع على العقود واستيفاء الاجراءات اللازمة للتعاقد.

ويختص التعاقد بمستشفي هيفن بمدينة السادس من أكتوبر ،والتى تتبع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تتولى شركة مستشفي كليوباترا هيفن التابعة إدارة المستشفي الشرطي خلال 18 عامًا على أن تظل ملكية المستشفي وأصولها تابعة لوزارة الداخلية .

وتتخص هذه المستشفي في مجالات إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي ، كما تمتلك سلسة من أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتخصصة في هذا المجال بما سيضيف لمجموعة كليوباترا سعة في النشاط غرب القاهرة.

مستشفي كليوباترا تدير كيان طبى للعاملين في«البترول» لمدة 27 عاما

وتعد مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر كيان طبي خاص في مصر، ويتبع المجموعة في الوقت الحالي مستشفيات، النيل بدراوي، الشروق، القاهرة التخصصي، كوينز، الكاتب، كما تستعد لضم مستشفى بداية العاملة في مجال التخصيب والإنجاب.

ووافقت المستشفي فى 30 ديسمبر الماضى على استكمال بناء وإدارة وتشغيل مستشفى سكاى المملوكة لعدة شركات تابعة للهيئة العامة المصرية للبترول لمدة 27 عاما.

وقالت المستشفي فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه المستشفى تحت الإنشاء منذ عشر سنوات وتهدف إلى خدمة العاملين فى قطاع البترول والمواطنين.

وتقع مستشفى سكاى بمدينة التجمع الخامس، ويشترك فى ملكيتها صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).

كما يساهم فى ملكيتها الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى إلى المدن (تاون جاس)، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول كما الشركات السابقة.

وفوضت كليوباترا العضو المنتدب للشركة ورئيس القطاع المالى للتوقيع على اتفاقية الإدارة والتشغيل والصيانة مجتمعين، على أن تظل ملكية المستشفى طوال فترة العقد وانتهائه للمالكين الحاليين.

ونوهت إلى أن اختيارها لإدارة هذه مستشفى العاملين بالبترول يرجع إلى خبرتها المتراكمة فى مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.

اتفاقية تعاون إستراتيجي لتأسيس مركز لعلاج أمراض الشرج

مستشفيات كليوباترا

كما أعلنت مستشفي كليوباترا في 23 يناير 2022، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مؤسسة هيموكيور الطبية لإنشاء مركز متخصص في أمراض الشرج والمستقيم.

وقالت كليوباترا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذا المركز سيحمل اسم سى اتش جى هيموكيور وسيكون مقره بمستشفى الكاتب التابعة.

وفوضت الشركة العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي مجتمعين بالتوقيع على اتفاقية التعاون مع الدكتور محمد مجدى ومؤسسة هيموكيور واستيفاء الإجراءات المكملة.

يشار إلى أن مستشفي كليوباترا قد باعت 23% من أسهمها في 30 ديسمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 1.83 مليار جنيه إلى شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية.

ويستحوذ بنك مصر على 40% من أسهم شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية (مقدمة عرض كليوباترا) بينما تستحوذ سي آى كابيتال القابضة على 60%، وفقا لما كشفته “المال”.