مجموعة كابريول تكشف خطتها التوسعية بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

تستهدف مجموعة “كابريول” ضخ استثمارات كبري فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة؛ فى ضوء خطتها الاستراتيجية بالتوسع فى السوق المصرية بتنفيذ مشروعات رائدة.

وتمتلك مجموعة “كابريول” خبرات تتخطى الـ30 عاما وتعد إحدى الشركات المصرية التى تمكنت تأسيس علامة تجارية قوية ومميزة خارج مصر وتحديداً بالإمارات، حيث نفذت أعمال بمليارات الدراهم تتمثل فى أبراج شاهقة الارتفاع وفنادق ومصانع ومؤسسات تعليمية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد مفيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول، أن الشركة فضلت التوقيت الحالى للعودة والاستثمار فى السوق المصرية بعد مسيرة أمتدت لثلاثون عاماً فى العمل بالخارج ، وذلك في إطار ثقتها برؤية القيادة السياسية والتى نفذت مشروعات تنموية عملاقة منها العاصمة الإدارية الجديدة وحرصت على تأهيل المناخ لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن آليات تعامل الجهات الحكومية مع المستثمرين تغيرت كثيراً وأصبح هناك تواصل مستمر واستجابة فورية للمطالب وحل كافة المشكلات.

ولفت إلى أن الشركة تحرص على نقل خبراتها فى مجال التطوير والتشييد الى السوق المصرية بتقديم منتج مميز يتوافق مع أحدث المعايير الانشائية والتكنولوجية ويقدم قيمة مضافة للسوق.

وأوضح أن الشركة تنفذ حالياً مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة الأول مجمع ” LINX ” ” تجاري إداري طبى ” ويتكون من 12 طابقاً شامل 2 بدروم تحت الارض ويضم الدور الارضى والاول 51 وحدة تجارية ومن الدور الثانى للتاسع وحدات ادارية وطبية باجمالى 280 وحدة ، وتبلغ استثماراته مليار ونصف جنيه.

وأشار إلى أن مجمع “LINX” يتسم بموقع مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة MU23 التجارية، ويقع مباشرة بين منطقتي R2 و R3، بالقرب من حي السفارات ومنطقة الأعمال المركزية، وتبلغ مساحة الارض 7635 مترا.

ويتميز LINX بتصميم ذكي مبتكر ويشمل الدور الواحد 35 وحدة، وتهدف “كابريول” إلى إنشاء مجتمع عصري مع الحفاظ على الأجواء الفاخرة.

وأضاف المهندس محمد مفيد ، أن الشركة أنهت جميع الاجراءات من القرار الوزراي والتراخيص وتم البدء فى اعمال الانشاءات وسيتم طرحه للتسويق خلال اغسطس المقبل مشيراً الى أن الشركة حرصت على عدم تسويق المشروع الا بعد انهاء جزء كبير من الانشاءات لترسيخ مصداقيتها فى السوق.

وأوضح أن مساحات الوحدات التجارية تبدأ من 27 متر ، والإدارية من 48 متر والعيادات من 54 متر مشيراً الى أن الشركة حريصة على التعاقد مع البراندات العالمية والشركات متعددة الجنسيات ومن المقرر تسليم المشروع بالكامل خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن “كابريول” أسندت أعمال وضع التصميمات والاستشارات الهندسية لمكتب مجموعة العمارة والتخطيط ” APG” من أبوظبي ويمتلك خبرات كبرى تتخطى 30 عاما قام خلالها بتنفيذ علامات معمارية وهندسية.

وشدد على أنه تم مراعاة توفير انسب استغلال للمساحات ويتمتع ” LINX” بأعلى مستوي وأحدث الخدمات من نظام أمنى متكامل وأنظمة CCTV و BMU و FAوBM وكذلك نظام لإدارة المخلفات والواح شمسية وعدد 8 مصاعد.

وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول عن أطلاق شركتين تابعتين وهم كابريول لإدارة المنشأت التجارية والإدارية وستتولى تشغيل وادارة المشروعات التابعة للشركة وايضا كابريول للمقاولات.

وأضاف ان كابريول بدأت فى تنفيذ ثانى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو عبارة عن مدرسة دولية على مساحة 12 الف متر.

وأطلقت “كابريول” العام الماضى أول سلسلة من مدارس “أسباير” فى القاهرة الجديدة وتتبع نظام التعليم البريطانى IG، وضخت كابريول بالمدرسة استثمارات بقيمة مليار جنيه.

وتسعى “كابريول” تقديم نموذج للمدارس الذكية التى تعتمد بصورة اساسية على تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها فى العملية التعليمية حيث يتم اتباع أحدث الآساليب وتسهيل العملية التعليمية والاعتماد على تطوير مهارات الطلاب وتوفير الآليات التى تمكنهم من الفهم والتحليل والتعليم بطرق مبتكرة.

وتهدف إلى تخريج كوادر من الطلاب مؤهلين لأسواق العمل وقادرين على تطوير مهاراتهم والتواكب مع متطلبات العمل ، وتقوم “مدارس كابريول” “أسباير” بتأسيس نظام تعليمي مميز فى مصر مبنى على الجودة فى أدق التفاصيل.

وتأسست “كابريول” عام 1993 وهى أحد الكيانات المصرية التى توسعت فى أسواق الخليج وتمكنت من إثبات تميزها نتيجة الافكار المبتكرة والحرص على تقديم قيمة مضافة.