استثمار

مجموعة فاين ضمن رواد المصدرين في مصر لعام 2020

%26 نموًا بصادراتها عن عام 2019
محمود محسن 6:50 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 6:50 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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توجت مساعي شركة البردي لصناعة الورق الصحي، إحدى الشركات التابعة لـ”مجموعة فاين الصحية القابضة”، كواحدة من كبرى الشركات المصرية المصدرة خلال عام 2020، وذلك بتسجيلها أعلى معدل للتصدير في قطاع الطباعة والتغليف وصناعة الورقيات، إلى جانب توسعها بالعديد من الأسواق على مدار الـ3 سنوات الماضية.

وتبرهن النتائج الاستثنائية التي حققتها مجموعة فاين الصحية القابضة على مكانتها المرموقة على رأس المصنعين الإقليمين للمنتجات الورقية الصحية ومساهمتها المشهودة في دعم الاقتصاد القومي.

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وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة جيمس مايكل لافيرتي: “بمزيد من الفخر، تُكلَل ممارسات مجموعة فاين الصحية القابضة بفضل تواجدها الرائد في الأسواق المحلية والإقليمية. فبالتزامنا بالاستراتيجيات السديدة وتفانينا في تقديم أجود أنواع المنتجات الورقية ومساعينا الجادة نحو فتح أسواق جديدة، نجح مصنع البردي التابع لمجموعتنا في النمو بحجم صادراته بزيادة قدرها 26% عن العام السابق، الأمر الذي نعده في المجموعة قوة دافعة تجاه توسعنا على مدار السنوات القادمة”.

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وتمتلك المجموعة محفظة غنية من المنتجات الصحية والمعقمة المتميزة، حيث تمتد الأسواق التي تصدر لها فاين مصر بجميع أرجاء العالم لتشمل أوروبا والمملكة المتحدة وروسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن شرق وغرب وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أنه تُوِج هذا الإنجاز الضخم برعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية وجريدة الجمهورية، حيث تم تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص لعقد عدة لقاءات حول تحديد الشروط التي يقوم عليها اختيار الشركات الفائزة، والمحققة لأعلى معدلات تصدير على نطاق واسع من القطاعات خلال عام 2020، حيث تم تتويج 50 شركة تقديراً لأدائها المتميز.

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بقلم محمود محسن

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