مجموعة عربية تطلق «يوفوريا» للشقق الفندقية في صن كابيتال

أعلنت مجموعة شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى-المطور العقاري للمشروعات السكنية والمراكز التجارية والإدارية- عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة “أرابيا للفنادق” مع مجموعة كونكورد لإدارة مشروع “يوفوريا” للشقق الفندقية بصن كابيتال أكتوبر-عاصمة مصر السياحية بغرب القاهرة، وذلك في إطار حرص “عربية” على تقديم أفضل الخدمات للعملاء بالشراكة مع شركات عالمية، لثقتهم في جودة المشروع والخدمة الفندقية المقدمة، مما يسهم في دعم خطة تنشيط وتطوير السياحة وتقديم فرص استثمارية، إضافة إلى المساهمة في زيادة التصدير العقاري نظرًا لتسليم كل وحدات المشروع مفروشة وكاملة التشطيب.

وقع عقود الشراكة، المهندس عمرو دياب الرئيس التنفيذي لشركة أرابيا للفنادق، سيمون بنهيليجان، المدير العام لفنادق كونكورد، وستبدأ شركة “عربية” في تطوير مشروع “يوفوريا” بنفس المواصفات والجودة المعتمدة من “كونكورد”.

يأتي ذلك في إطار خطة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني لتطوير مشروع صن كابيتال أكتوبر وفقًا للجداول الزمنية المقررة، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في السياحة ودعمها وتنشيطها لمضاعفة الطاقة الفندقية لتحقيق مستهدفها في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتزامنًا مع خطة تطوير منطقة أهرامات الجيزة وافتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري.

يقع مشروع يوفوريا بالمرحلة الثانية من “صن كابيتال أكتوبر”، ويضم “يوفوريا” 6 عمارات بإجمالي 465 شقة فندقية (كاملة التشطيب والفرش) بمساحات تتراوح من 28 متر مربع حتى 113 متر مربع لتناسب مختلف الزوار سواء الأفراد أو الأسر وتوفر الشركة تسهيلات للعملاء على 8 سنواتـ كما يضم خدمات متنوعة تشمل مطعمًا، ومقهى، وصالة رياضية، ومنتجعًا صحيًا يطل على مسطحات خضراء وأهرامات الجيزة، بالإضافة إلى حمام سباحة يتوسط المشروع لخدمة الزوار.

قال المهندس عمرو دياب الرئيس التنفيذي لشركة أرابيا للفنادق، إن الشركة تعمل على التوازن بين تنمية الجزء السكني والخدمي لمدينة صن كابيتال أكتوبر؛ والجزء الفندقي بالمدينة من خلال التعاقد مع كبرى شركات المقاولات وإدارة الفنادق لسرعة تنفيذ الفنادق والوحدات الفندقية، وتقديم خدمات فندقية على أعلى مستوى مما يسهم في زيادة نسب الإشغال، وتعظيم العائد الاستثماري للعملاء.

أشار إلى أن مدينة صن كابيتال أكتوبر تضم فنادق وشقق فندقية متنوعة لتناسب شريحة واسعة من السياح، لتصبح “صن كابيتال” الواجهة الرئيسية للراغبين في زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، كما تضم المدينة كذلك مولات تجارية سوف تستقطب كبرى العلامات التجارية لتناسب الراغبين في سياحة التسوق، علاوة على أن تسليم وحدات مشروع “يوفوريا” كاملة التشطيب يساهم في زيادة حصة مصر من التصدير العقاري؛ لأن معظم المشترين العرب والأجانب يبحثون عن وحدات مشطبة وخدمات فندقية.

من جانبه أعرب مطيع إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كونكورد، عن سعادته باختيار مجموعة عربية لإدارة مشروع “يوفوريا” بمدينة صن كابيتال، وذلك لوضع خبرة مجموعه كونكورد والمشهود لها في مجال الخدمات الفندقية بالكفاءة والتميز وصولا إلى توفير أفضل خدمة لملايين السياح من جميع جنسيات العالم، والمتوقع أن يزوروا منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، وكذلك تحقيق أكبر عائد معنوي ومادي لخريطته السياحية، إجمالاً في وطننا الحبيب، وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية لاستقبال السائحين.

أضاف أن الإمكانيات التي تتمتع بها مدينة صن كابيتال من موقع سياحي استراتيجي متميز للغاية بإطلالة للوحدات على الأهرامات، إضافة إلى تصميم عالمي ومرافق على أعلى مستوى، وتواجد المشروع على بعد دقائق من المتحف المصري الكبير يعظم من القيمة الاستثمارية للمشروع ووحداته ويرفع العائد له.

ووفقًا لاتفاقية الشراكة، ستقدم مجموعة كونكورد أفضل الخدمات الفندقية لمشروع “يوفوريا”، مما يعظم من القيمة الاستثمارية للمشروع ويرفع العائد الاستثماري للوحدات الفندقية، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد في شهر فبراير الماضي، افتتاح المراحل السكنية الثلاثة الأولى من مشروع “صن كابيتال” بمنطقة غرب القاهرة بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية، كما شهد تدشين فندقًا ومدرسة دولية وناديًا رياضيًا، وذلك ضمن عدة فنادق كبرى يتم إنشائها بالمشروع وتديرها شركات عالمية.