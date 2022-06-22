مجموعة «عجلان وإخوانه» القابضة تعتزم رفع أعمالها إلى 7 مليارات دولار

كشف رجل الأعمال السعودى عجلان العجلان، رئيس مجموعة شركات «عجلان وإخوانه» ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، أن المجموعة تعتزم رفع استثماراتها فى السوق المصرية إلى 7 مليارات دولار عقب توقيعها اتفاقات لمشروعات جديدة.

يُذكر أن مجموعة «عجلان وإخوانه القابضة» وقعت أمس –الثلاثاء- عدة اتفاقيات استثمارية مع شركات مصرية، هى مجموعة «سامى سعد»، و«تريانجل جروب»، و«مغربى الزراعية»، و«فاركو للأدوية»، ومجموعة «حسن علام»، و«المجموعة العربية لسلاسل الإمداد»، و«أرايز للموانئ والخدمات اللوجستية»، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مجموعة «عجلان وإخوانه» تمتلك استثمارات قائمة فى السوق المصرية تقدر بنحو 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إجمالى الاتفاقيات الموقعة أمس يقدر بنحو 5 مليارات دولار، علما بأن إجمالى استثمارات المجموعة يبلغ حاليا 15 مليار دولار.

«عجلان العجلان» لـ«المال»: سنؤسس 8 كيانات جديدة

وأوضح رجل الأعمال السعودى أن المجموعة ستضخ الاستثمارات الجديدة عبر تأسيسها 8 شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، بقطاعات استثمارية متنوعة منها الصناعة واللوجيستيات والسياحة والتقنية المالية والبنوك والمستشفيات.

وأكد العجلان أن حالة التعاون الكبير بين مصر والسعودية ستعود بالنفع على شعبى البلدين، بالإضافة الى توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، مؤكدًا أن السوق المصرية باتت واعدة وبها فرص كبيرة فى إطار مناخ استثمارى جاذب تحت إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتوقع رئيس مجموعة شركات «عجلان وإخوانه» أن تشهد الفترة المقبلة تسجيل معدلات نمو كبيرة فى اقتصاد البلدين، فى ظل اتساع المجال الاستثمارى وزيادة قدرات القطاع الخاص للعمل فيهما.

وتمتلك «عجلان وإخوانه» القابضة عدة شركات تابعة فى المملكة العربية السعودية، تعمل بمجالات متنوعة مثل «شاندونج لورانس للمنسوجات المحدودة» و«أمن الغذاء القابضة» و«الجبيل الدولية للمياه» و«إيجكس» و«المشروبات النقية» و«سات» و«ساندسوفت» و«تيكمو» و«دوسمان» و«سكوبا للصناعات العكسرية» وتستثمر أيضًا فى قطاع التعدين.