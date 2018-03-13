مجموعة طلعت مصطفى: نتوقع طرح مشروع العاصمة للبيع خلال 3 أشهر

شارك الخبر مع أصدقائك

رجب عزالدين:قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنها تتوقع البدء فى طرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للبيع خلال 3 أشهر.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص آخر تطورات أرض المجموعة فى العاصمة الجديدة والبالغ مساحتها 500 فدان.وقالت الشركة إنها تتوقع أن تبلغ الاستثمارات المتوقعة للمشروع

رجب عزالدين:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنها تتوقع البدء فى طرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للبيع خلال 3 أشهر.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص آخر تطورات أرض المجموعة فى العاصمة الجديدة والبالغ مساحتها 500 فدان.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تبلغ الاستثمارات المتوقعة للمشروع 35 مليون جنيه وأن يبدأ طرحه للبيع خلال ثلاثة أشهر.

وأشارت الشركة إلى انتهائها من تصميمات مشروع فندق الفورسيزونز –مدينتى ،وسيتم البدء فى التنفيذ خلال 3 أشهر باستثمارات قدرها 6 مليار جنيه.

وقالت المجموعة فى وقت لاحق إنها تعتزم ضخ حوالي 10.5 مليار جنيه استثمارات بفندقي فورسيزون في مدينتي بالقاهرة الجديدة وشرم الشيخ وفقا لتصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة على هامش مؤتمر سيتي سكيب العقارى المنعقد.

وارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 67% إلى 1.38 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 829 مليون جنيه فى 2016.