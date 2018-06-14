مجموعة طلعت مصطفى تنفى نيتها اقتراض 1.5 مليار جنيه

رجب عزالدين نفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس اعتزامها اقتراض مبلغ مليار ونصف جنيه من البنوك. فى سياق متصل، قالت المجموعة إنها حققت مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه منذ بداية العام، وتتوقع ارتفاعها بمبلغ 1.5 مليار جنيه حتى نهاية 2018. وقالت الشركة إن تلك المبيعات المحق



رجب عزالدين

نفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس اعتزامها اقتراض مبلغ مليار ونصف جنيه من البنوك.

فى سياق متصل، قالت المجموعة إنها حققت مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه منذ بداية العام، وتتوقع ارتفاعها بمبلغ 1.5 مليار جنيه حتى نهاية 2018.

وقالت الشركة إن تلك المبيعات المحققة حتى الآن تضمنت مبلغ 5.6 مليار جنيه من مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحققت الشركة صافى ربح 1.38 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح 828.9 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 20.6 مليار جنيه، موزعاً على 2.06 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.