مجموعة طلعت مصطفى تقتنص صدارة قطاع العقارات بالبورصة

سجلت مجموعة طلعت مصطفي القابضة، أفضل أداء بين شركات العقارات المدرجة في البورصة المصرية، وذلك بعد تصدرها المركز الأول على باروميتر قطاع العقارات بالبورصة خلال 2020.

واستند باروميتر قطاع العقارات إلى ثلاثة معايير رئيسية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، هي حجم محفظة الأراضي والأصول، والإيرادات المحققة، والمبيعات التعاقدية.

وفيما يتعلق بمؤشر محفظة الأراضي وحجم الأصول، احتلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المركز الأول بين أكبر 6 شركات عقارية بالبورصة، وذلك بإجمالي محفظة أراضي بلغت نحو 74 مليون متر مربع وبحجم أصول ناهز 112.2 مليار جنيه.

كما نمت محفظة أراضي المجموعة من 53 مليون متر مربع إلى 74 مليون متر مربع، لاسيما بعد التوقيع الرسمي على عقد تطوير نحو 5 آلاف فدان، بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمدينة حدائق العاصمة الإدارية.

وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة أوراسكوم للتنمية، وذلك من حيث حجم محفظة الأراضي، بعد أن بلغت نحو 49 مليون متر مربع، بينما بلغ حجم الأصول نحو 18.2 مليار جنيه، ثم شركة بالم هيلز للتعمير في المركز الثالث بحجم محفظة أراضي ناهز 42.3 مليون متر مربع وبحجم أصول وصل إلى نحو 37.60 مليار جنيه.

وجاءت شركة إعمار مصر للتنمية، بالمرتبة الرابعة بعد أن وصل حجم محفظة أراضيها إلى نحو 35.63 مليون متر مربع، بينما سجل حجم أصولها نحو 47.1 مليار جنيه، وفي المرتبة الخامسة، حلت شركة السادس من أكتوبر للتنمية-سوديك، في المرتبة الخامسة بمحفظة أراضي بلغت نحو 16 مليون متر مربع، وبحجم أصول ناهز 35.1 مليار جنيه، تبعها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في المرتبة السادسة بمحفظة أراضي وصل حجمها إلى نحو 9 ملايين متر، وبحجم أصول وصل إلى 19.4 مليار جنيه.

كما تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ترتيب مؤشر الإيرادات والأرباح، وذلك بإجمالي إيرادات بلغ نحو 10.6 مليارات جنيه وبصافي ربح قدره 1.55 مليار جنيه خلال تسعة أشهر من 2020، وحل في المرتبة الثانية شركة بالم هيلز للتعمير، بعد أن سجلت إيرادات بنحو 3.5 مليار جنيه وصافي ربح قدره 0.51 مليار جنيه، ثم شركة السادس من أكتوبر للتنمية-سوديك بالمرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 3.5 مليار جنيه وصافي ربح قدره 0.54 مليار جنيه.

وجاءت شركة إعمار مصر للتنمية في المرتبة الرالعة، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 3.5 مليار جنيه وصافي ربح قدره 1.02 مليار جنيه، وفي المرتبة الخامسة، حلت شركة أوراسكوم للتنمية بحجم إيردات بلغ نحو 3.5 مليار جنيه وصافي ربح قدره 0.36 مليار جنيه، فيما جاء في المركز الأخير شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بحجم إيرداتقدره 1.9 مليار جنيه وصافي ربح بلغ نحو 0.63 مليار جنيه.

وفيما يخص مؤشر المبيعات التعاقدية، اقتنصت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المركز الأول أيضًا، بعد أن سجلت مبيعات تعاقدية بلغت نحو 12.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر، تبعها شركة إعمار مصر للتنمية في المرتبة الثانية بحجم مبيعات قدره 10.8 مليار جنيه، وفي المركز الثالث، جاءت شركة بالم هيلز للتعمير، بعد أن سجلت حجم مبيعات وصل إلى نحو 7.3 مليار جنيه.

وحلت شركة مدينة نصر في المرتبة الرابعة، بحجم مبيعات تعاقدية قدره 4.5 مليار جنيه، ثم المرتبة الخامسة شركة أوراسكوم للتنمية بعد أن سجلت مبيعات تعاقدية قدرها 4.3 مليار جنيه، وحلت شركة السادس من أكتوبر للتنمية -سوديك في المرتبة السادسة بعد وصول مبيعاتها التعاقدية إلى 3.3 مليار جنيه.