مجموعة طلعت مصطفى تعلن توزيعًا نقديًا 17 قرشًا على قسطين

رجب عزالدينأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن توزيع نقدى بقيمة 0.17 جنيه للسهم، يوزع على قسطين متساويين فى القيمة.وقالت المجموعة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن القسط الأول وقيمته 0.085 جنيه للسهم، يصرف اعتبارًا من 24 إبريل الجارى، والثانى يصرف في 28 يونيو المقبل.وأضافت الشركة أن ا

رجب عزالدين

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن توزيع نقدى بقيمة 0.17 جنيه للسهم، يوزع على قسطين متساويين فى القيمة.

وقالت المجموعة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن القسط الأول وقيمته 0.085 جنيه للسهم، يصرف اعتبارًا من 24 إبريل الجارى، والثانى يصرف في 28 يونيو المقبل.

وأضافت الشركة أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة 19 إبريل الجارى.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 1.38 مليار جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 829 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 20.6 مليار جنيه، موزعًا على 2.06 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.

