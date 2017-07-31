مجموعة طلعت مصطفى تعلن أسباب سفر هشام طلعت للسعودية

رجب عزالدين:نفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قيامها بالتقدم لشراء أرض المطار بمحافظة الإسكندرية، وأكدت سفر هشام طلعت مصطفى للسعودية.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص بعض الأخبار المنشورة بخصوص اتفاق المجموعة على مشروع سكنى بالسعودية، وشراء أراضى جديدة أبرزها أرض المطار بالإ





رجب عزالدين:





نفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قيامها بالتقدم لشراء أرض المطار بمحافظة الإسكندرية، وأكدت سفر هشام طلعت مصطفى للسعودية.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص بعض الأخبار المنشورة بخصوص اتفاق المجموعة على مشروع سكنى بالسعودية، وشراء أراضى جديدة أبرزها أرض المطار بالإسكندرية، وفقا لما نشرته جريدة الشروق أمس الأحد.

وقالت الشركة إن سفر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب إلى المملكة العربية السعودية، يأتى فى إطار خطوات تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى أبريل 2016، والتى سبق الإفصاح عن مضمونها .

ونفت الشركة شراء أرض المطار، مؤكدة أنه خبر عارى تماما من الصحة.

وأضافت الشركة أنها تعمل حاليا على تسوية المعلقات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى من ضمنها القرار الوزارى الخاص بعمارات بالمنطقة 12 بمشروع مدينتى .

