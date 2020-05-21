مجموعة طلعت مصطفى تسجل 375 مليون جنيه أرباحا في 3 أشهر

مجموعة طلعت مصطفى تفصح عن نتائج أعمال الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة ارتفاع صافي أرباحها إلى 375.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 361.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة الخميس ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 2.29 مليار جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

فيما أظهرت النتائج المستقلة ارتفاع صافى ربح شركة طلعت مصطفى “الأم” إلى 36 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 31.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

واعتمد مجلس الإدارة المجموعة نتائج أعمال الربع الأول وذلك فى اجتماعه الأخير المنعقدة 20 مايو الجاري، وفقا للإفصاح.

ارتفاع أرباح مجموعة طلعت مصطفى إلى 1.9 مليار جنيه العام الماضى

وأظهرت نتائج الأعمال السنوية لمجموعة طلعت مصطفى ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي ديسمبر 2019 مقارنة بصافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه خلال 2018.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق ارتفاع إيرادات النشاط للمجموعة إلى 8.1 مليار جنيه خلال 2018 مقارنة بإيرادات بلغت 7.4 مليار جنيه خلال 2018.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 5 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بتكاليف بلغت 4.6 مليار جنيه خلال 2018.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للمجموعة (طلعت مصطفى الأم) ارتفاع صافى الربح إلى 471.1 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح بلغ 309.7 مليون جنيه خلال 2018.

توزيع أرباح على المساهمين على قسطين

وأعلنت المجموعة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.08 جنيه للسهم تصرف على قطسين بدأ صرف الأول اعتبارا من 14 مايو الجارى.

ومن المقرر صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 15 يوليو القادم.

ويبلغ رأسمال مجموعة طلعت مصطفى 20.6 مليار جنيه موزعا على 2 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية المجموعة بين شركات، “تي إم جي” للاستثمار العقارى و السياحى (43.156%)، الإسكندرية للإنشاءات (8.03%).

كما تساهم ريمكو للاستثمارات بنحو (6.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة .

طلعت مصطفى تصدر أكبر طرح صكوك إجارة إسلامية في مصر

مجموعة طلعت مصطفى تصدر أول طرح لصكوك الإجارة الإسلامية

وأطلقت المجموعة منذ شهر ونصف تقريبا أول اصدار صكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 2 مليار جنيه، وهو أكبر طرح يصدر من شركة قطاع خاص فى تاريخ سوق المال فى مصر.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة 9 أبريل الماضى إن تلك الصكوك سيتم استخدام حصيلتها فى تمويل مشروع مول السوق المفتوح بما يرفع من قيمته السوقية التقديرية إلى ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه.

ويقع مشروع open Air Mall بمشروع مدينتى المملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، وهو مركز تجارى متطور وذو تصميم فريد ويضم عدد كبير من الماركات العالمية. وفقا للإفصاح.

أسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة كشركة مساهمة مصرية فى 13 فبراير 2007 طبقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992.

وبدأت الشركة نشاطها في مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها.

توسعت الشركة فيما بعد فى مجال التطوير العقاري لتصبح واحدة من أكبر شركات العقارات فى مصر والشرق والأوسط.

ويرأس مجلس إدارة المجموعة حاليا المهندس طارق طلعت مصطفى ، بينما يشغل المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيسى التنفيذى والعضو المنتدب وهو الابن الأصغر لمؤسس المجموعة طلعت مصطفى.

بينما يشغل شقيقهم الثالث المهندس هانى طلعت مصطفى منصب عضو مجلس إدارة تنفيذى.

كما يشغل محمد هشام طلعت (نجل المهندس هشام طلعت مصطفى) منصب الرئيس التنفيذى لتعظيم العوائد الدورية.

بينما يشغل شقيقه عمر هشام طلعت منصب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بالمجموعة.

كما يشغل محمود هانى طلعت “نجل المهندس هانى طلعت مصطفى” منصب الرئيس التنفيذى لمبيعات المشروعات الراقية وفقا للبيانات المتاحة على موقع الشركة الإلكترونى.

تمتلك المجموعة محفظة أراض بمساحة 50 مليون متر مربع.

و يتركز النشاط العقارى للمجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة.

وتمتلك المجموعة حاليا مخزونا شاسعا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع وجميعها أراضي تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.

كما تمتلك المجموعة ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.

وطورت المجموعة 8.5 مليون متر مربع من الأراضي خلال 40 عاما، كما باعت يربو على 100 ألف وحدة عقارية (سكنية وإدارية وتجارية) منذ تأسيسها.

وبدأت الشركة تنويع أعمالها فى الفترة الأخيرة من خلال البدء في تطوير خمسة مشروعات فندقية ومنتجعات أخرى إضافية، وفقا للمعلومات المنشورة على موقعها الإلكترونى.

وتتفاوض المجموعة فى الوقت الحالى للحصول على قطعة أرض بمساحة 500 فدان داخل مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط” بآلية التخصيص المباشر لتنفيذ مشروع عمراني متكامل.