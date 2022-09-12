مجموعة شركات the gate تكرم مزارعي القمح الأعلى إنتاجية

قامت مجموعة شركات The Gate، بالتعاون مع برنامج 180 درجة الذى تقدمه الكاتبة الصحفية دينا أبو المجد والمتخصص فى الشأن الغذائى والزراعى، بإعادة إحياء عيد الفلاح من خلال تنظيم احتفالية أُقيمت على هامش معرض صحارى الزراعى تكريمًا له فى عيده من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين.

وأضافت المجموعة أن هذه الاحتفالية شهدت حضور النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مع الدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة،

والحاج مجدى الشراكى رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى، ولفيف من قيادات الزراعة المصرية والعربية فى قاعة المؤتمرات الكبرى فى مركز مصر الدولى للمعارض، بالتزامن مع افتتاح وزير الزراعة السيد القصير فعاليات معرض صحارى الزراعى الدولى.

شهدت الاحتفالية تكريم بعض من رموز الزراعة المصرية والعربية من الفلاحين والمهندسين الزراعيين وعلماء مصر الأجلّاء؛ عرفانًا بالمجهود المبذول لرفعة الاقتصاد المصرى والعربى.

من جانبه أكد الدكتور ماهر أبو جبل، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أنه تم تكريم المزارعين الأعلى إنتاجية في عدد من المحافظات مثل الإسماعيلية وغيرها؛ إيمانًا من المجموعة بدعم مزارعي القمح تماشيًا مع سياسة الدولة.

وأشار أبو جبل إلى أن ما يميز معرض صحاري، هذا العام، هو زيادة المشاركة من الشركات العارضة لتتجاوز الـ200 شركة، وعدد الزوار يبلغ 20 ألف زائر.

وأوضح أبو جبل أن ما يميز المعرض الدولي أيضًا هو مشاركة دولتيْ هولندا وتركيا بأجنحة خاصة لأول مرة، ما يعكس دور وأهمية معرض صحاري عالميًّا.