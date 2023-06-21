مجموعة شركات محمد الحداد تشارك في النسخة الخامسة من معرض The Big 5 Construct Egypt

أعلنت مجموعة شركات محمد الحداد الرائدة في قطاع البناء والتشييد عن مشاركتها في النسخة الخامسة من معرض The Big 5 Construct Egypt الذي يعد أهم تجمّع عالمي في مصر يشارك به مجتمع البناء والبنية التحتية من 19 – 21 يونيو. ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية.

تتماشى مشاركة مجموعة شركات محمد الحداد في معرض The Big 5 Construct Egypt مع استراتيجية المجموعة وخطتها الطموحة داخل السوق المصري الواعد التي تحرص على التوسع وزيادة استثماراتها. وتمتلك المجموعة خمس شركات تعمل في مجالات التطوير العقاري، الهندسة والبناء، والهندسة الكهروميكانيكية، والحلول الذكية والأنظمة التكنولوجيا المتكاملة، بجانب التشطيب والبناء والإمدادات، فضلاً عن مؤسسة الحداد الخيرية، وهو ما مكنها من تنفيذ مئات المشروعات المتوسطة والضخمة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والبنوك، بجانب عدد من مشاريع التطوير العقاري بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الحداد قائلا: ” تمتلك المجموعة رؤية مستقبلية فريدة دفعتها لكي تصبح من أكبر الشركات بالسوق المصري، كما تستعد قريبا لدخول السوق الخليجي”. وأوضح الحداد: “أحرص دائما على وضع خطط مستقبلية للتعامل مع أي تحديات قد تواجهنا مع فريق العمل بالمجموعة ذو الخبرة الممتدة في القطاع العقاري، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة عملائنا في مجموعة الحداد”.

كما صرح الحداد أن المجموعة انطلقت بفكر ريادي في عالم صناعة البناء والتشييد منذ أكثر من 12 عاماً. وأكد ان خبرات المجموعة الممتدة في قطاع البناء والتشييد يجعلها تحرص على استخدام أحدث وأكفأ التكنولوجيات في جميع مشاريعها. كما ذكر الحداد أن المجموعة تتميز بتنفيذ المشروعات من البداية للنهاية مروراً بكافة الخدمات الأساسية واللوجستية والتكنولوجيا للمباني. وأضاف الحداد أن أحدث مشروع للمجموعة في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي المالي ويشتمل المشروع على ثلاث مباني إدارية وهو مصمم لتلبية احتياجات الأعمال الحديثة والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الاعمال وشركات التقنية. ويشتمل المشروع على ثلاث مباني إدارية على مساحة 21 ألف متر مربع وبها مكاتب وبنوك تخلق بيئة عمل جديدة جذريًا مدعومة بتقنيات مستدامة. تم تصميم الطابق الأرضي من كل مبنى مخصص للبنوك والطوابق السبعة المتبقية لاستيعاب المساحات المكتبية ومناطق العمل المشترك مع مخططات أرضية مرنة، مما يضمن الاستخدام الفعال والقابل للتكيف للمساحات الداخلية. تم تصميم المباني بدقة باستخدام نهج معياري، مما يتيح سهولة التخصيص وإعادة التكوين لتلائم المتطلبات الفريدة لشاغليها مع دمج العديد من التقنيات الذكية.

وأشار الحداد إلى أن مجموعة الحداد تعمل على تقديم مشروعات مستدامة ومدعومة بكافة الوسائل التي تحافظ على البيئة، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وتحافظ على الطاقة وهو ما يأتي متماشياً مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة”.

وانطلقت رحلة مجموعة شركات الحداد عام 2011 بفكر ريادي في عالم صناعة البناء والتشييد، وفكر ابداعي صنع فارقا في مجال البناء والمقاولات برؤية مستقبلية كبيرة قادت لحجم الأعمال الكبير الحالي، وتتميز مجموعة الحداد في الشرق الأوسط بقدراتها المتكاملة علي تنفيذ جميع الأعمال و الوفاء والالتزام تجاه عملائها بالمواعيد النهائية بأعلى معايير الجودة، وتقديم الحلول المثلى، بالإضافة إلى تقليل تأثير عملياتها على البيئة، والامتثال للمعايير العالمية للصحة والسلامة.

يذكر أن مجموعة الحداد تقدم عدداً ضخماً من الخدمات الهندسية، من خلال شراكات متعددة تضمنت البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وعدد من المؤسسات والمستشفيات في أنحاء الجمهورية، لتكون بذلك شركة رائدة في جميع خدمات الإنشاءات والهندسة واستطاعت خلال فترة وجيزة داخل القطاع العقاري من إثبات قدراتها بفضل الفكر الإبداعي الذي تنتهجه الشركة منذ يومها الأول وهو ما أكسبها ثقة عملائها.