مجموعة شركات تواصل تقديم عروضها المتميزة بمعرض «الأهرام العقاري»

تواصل مجموعة من شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المصرية عروضها في معرض “الأهرام العقاري” الذي بدأ أمس، لطرح مشروعاتها واستعراض أنظمة السداد الخاصة بها ومقدمات الحجز.

“ماستر جروب” تقدم امتيازات وخصومات خاصة لعملائها خلال فعاليات معرض “عقاري”

تشارك شركة ماستر جروب للتطوير العقارى بمعرض “عقاري” الذى تنظمه مؤسسة “الأهرام” فى الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يوليو الجاري بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بعروض مميزة على وحدات مشروع “ذا سيتي”بالعاصمة الإدارية الجديدة طوال أيام المعرض خاصة مع بدء طرح مرحلة جديدة بالمشروع منذ أيام,

وأشار الدكتور مصطفى لاشين نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة ماستر جروب تحرص دائما على تقديم امتيازات مختلفة وعروض حصرية لعملائها دائما خاصة أيام المعرض على عدد من الوحدات المميزة داخل مشروعها مما يعد فرصة لراغبى الشراء فى اقتناء وحدة عقارية فى واحد من المشروعات السكنية متكاملة الخدمات بالعاصمة الادارية الجديدة موضحا أن مشروع معدلات الانشاء فى مشروع ذا سيتى تجاوزت ٦٥ % كما أوشكت المرحلة الأولى للمشروع على الانتهاء لبدء تسليمها للعملاء بنهاية عام ٢٠٢٢ .

وأضاف أن الشركة ستطرح مشروعين بداية العام المقبل في كل من الساحل الشمالي ورأس سدر باستثمارات مبدئية تقدر بنحو ١٢ مليار جنيه.

وأوضح لاشين أن شركة ماستر قامت بوضع خطط واستراتيجيات جديدة لعمل الشركة بعد دراسة وابحاث مستفيضة للسوق لتعزيز المنافسة والثقة لدى العملاء والاهتمام بالمنتج العقارى المقدم للعميل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة له خلال الفترة المقبلة تتواكب مع قوتها وقدرتها التى استطاعت الشركة من خلالها إنجاز معدلات تنفيذ كبيرة بالمشروع وفى وقت قياسي وبدء الاستعداد لمشروعات جديدة فى مناطق مميزة جدا لتقديم منتج عقارى جديد سيحدث طفرة فى نوعية الخدمات المقدمة للعملاء بما يعود بالنفع بشكل مباشر على المستثمر والمستخدم النهائى للوحدة العقارية والتى ستكون مفاجأة للسوق المصرية.

“أكام للتطوير العقاري” تشارك بعروض خاصة لعملائها بالمعرض

تشارك شركة أكام للتطوير العقاري بعروض مميز على وحدات مشروعى سيناريو ” scene7 ” بالعاصمة الإدارية الجديدة طوال أيام المعرض .

وأشار إدريس محمد العضو المنتدب للشركة إلى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الآن يعد فرصة ذهبية بكل المقاييس وكلما أوشكت العاصمة على الانتهاء وتشغيل مشروعاتها الحيوية حققت الوحدات العقارية عوائد استثمارية قوية وصلت خلال الثلاث سنوات الماضية إلى نحو ٨٠% عائدا على الاستثمار مما يجعلها قبلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال السنوات المقبلة.. موضحا أن نسبة تملك الأجانب والمصريين العاملين بالخارج فى مشروعات الشركة تصل إلى ٥٠% من حجم عملائهم حتى الآن .

وأضاف إدريس أن حجم استثمارات مشروع سيناريو يصل إلى ٤.٥ مليار جنيه ويقع بأكثر الأماكن تميزاً بمنطقة الـ R7 على مساحة ٤۰ فدانا بالقرب من الجامعة البريطانية والحى الحكومي والنهر الأخضر والمدينة الطبية ومعظم الجهات الحيوية بالعاصمة، وأن الشركة ستقوم بعمل عروض على عدد محدود من الوحدات المميزة جدا بمشروع سيناريو جاهزة للتسليم لافتا إلى الانتهاء من بيع ۹۰% من وحدات المشروع وسيتم تسليم المشروع بالكامل بنهاية ٢٠٢٣ .



اما بالنسبة لمشروع Scene7 أضاف إدريس أنه سيتم عمل عروض مميزة على الوحدات المتبقية من المرحلة الرابعة لمشروع Scene7 اول كومباوند رياضى بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الشركة حققت إجمالي مبيعات تعاقدية للمشروع فى الثلاثة مراحل الأولى بلغت ٢.٦ مليار جنيه خلال عام على طرح المشروع من إجمالى مبيعات مقدرة تصل إلى ٤.٥ مليار جنيه لمساحة تبلغ ٤٠ فدانا للمشروع، مشيرا إلى الانتهاء من نحو ٦٠ % من أعمال الإنشاءات بالمشروع وسيتم تسليمه بالكامل نهاية ٢٠٢٤ وفقا للجداول الزمنية الخاصة بالمشروع.

«لاسيرينا جروب» تشارك بمشروعات متنوعة وعروض حصرية في معرض «الأهرام العقاري»

أعلنت مجموعة شركات لاسيرينا مشاركتها في فعاليات معرض الأهرام العقاري والذي ينطلق خلال الفترة من 28 وحتى 31 يوليو الجاري، حيث تخطط للمشاركة بحزمة مشروعات متنوعة وعروض حصرية على هذه المشروعات.



وقال محمود عمر عضو مجلس إدارة مجموعة شركات لاسيرينا، إن المشاركة فى معرض الأهرام العقاري نتيجة النجاح الكبير التى حققته الشركة فى معرض الأهرام العقاري فى جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدد من المعارض الأخرى، حيث تسهم المعارض العقارية فى التواصل بشكل مباشر مع العملاء لمعرفهم أبرز احتياجتهم.



وأضاف أن الشركة تشارك بمشروعات الشركة المتاحة فى مدينة الجلالة والعين السخنة ورأس سدر والساحل الشمالي، والتي تتميز بوجود خدمات متكاملة في جميع القرى، مع تقديم عروض حصرية على هذه المشروعات خلال فترة المعرض، تبدأ من 5% إلى 30% مقدم وأطول فترات سداد، وهو ما يجعلها فرصة مميزة للعملاء للاختيار من وحدات وعروض متنوعة، مؤكدا أن مشروعات مجموعة شركات لاسيرينا تتميز باختيار أفضل المواقع وذلك لتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء.