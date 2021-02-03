مجموعة سي دي سي تعلن استثمار 100 مليون دولار في «ألفا الطبية»

سيساعد هذا الاستثمار في زيادة عدد الأسرة في مستشفيات تقدم خدمات فائقة الجودة لتتكامل مع مجهودات الحكومة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

أعلنت مجموعة سي دي سي (CDC)، مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموي وصاحبة أكثر من 70 عامًا من الاستثمار الناجح في إفريقيا، استثمارها 100 مليون دولار أمريكي في رأسمال مجموعة ألفا الطبية (AMG)، أحد أكبر مقدمي الرعاية الصحية في مصر، بجانب مستثمر الرعاية الصحية (Africa Platform Capital)، المكتب العائلي لشركة سيمون رولاندز (Simon Rowlands)، الخبير ورائد مجال الرعاية والخدمات الصحية وشريك مؤسس سابق لشركة الاستثمارات الخاصة (Cinven)، حيث قاد فريق الرعاية الصحية بها.

ووفق بيان صحفي للمجموعة، يأتي استثمار سي دي سي في إطار تمكين مجموعة ألفا من تحسين مردود خدماتها الصحية، وتعزيز فرص الجمهور في الوصول إلى خدمات رعاية صحية أفضل، والمساهمة في زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع المستشفيات بالمجموعة، التي ستشمل مدينة ألفا الطبية الجديدة.

وسيدعم الاستثمار أيضًا أعمال التوسع والنمو لمجموعة معامل ألفا، ومراكز الأشعة “ألفا سكان” للوصول إلى الأقاليم والأماكن التي تنقصها الخدمات الصحية.

وسوف يسهم الاستثمار في تمويل إنشاء أكاديمية ألفا لتدريب موظفي المجموعة، إلى جانب الموظفين التابعين للجهات الخارجية.

كما ستوفر الأكاديمية تدريبًا لمتخصصي الرعاية الصحية وتنمية مواهبهم وقدراتهم في قطاعات الصحة المختلفة ومن ثم تحسين الرعاية الطبية للمرضى.

وسيساعد هذا الاستثمار في زيادة عدد الأسرة في مستشفيات تقدم خدمات فائقة الجودة لتتكامل مع مجهودات الحكومة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف البيان الصحفي أن هذا الاستثمار سيسهم في تحقيق نقاط مختلفة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي الهدف رقم 3.. ضمان حياة ورعاية صحية للجميع، والهدف رقم 8.5.. توفير فرص عمل لتوفير العمالة الكافية والمنتجة، والهدف رقم 4.4.. توفير التدريب لتحسين وتطوير المهارات من أجل زيادة عدد الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات المطلوبة والخاصة بالعمل.

في هذا السياق صرح الدكتور عادل طلعت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا الطبية: “يشرفنا أن نرحب بمجموعة سي دي سي، التي تعدّ واحدة من أكبر مؤسسات التمويل التنموي كمساهمين في مجموعة ألفا الطبية”.

وأضاف أن هذا الاستثمار يمثل علامة فارقة ومهمّة لمجموعتنا وسيسمح لنا بتوسيع أعمالنا وتسريع نموِّنا، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقطاع الرعاية الصحية.

وقال د. طلعت: “مجموعة ألفا الطبية تعد امتداد لتراث عريق لعائلة طلعت، يمتد إلى 100 عامٍ في المجال الطبي المصري. وقد بدأ مع جدِّي الراحل الاستاذ الدكتور محمد طلعت في عشرينات القرن الماضي. لذا نسعى في مرحلتنا التالية، بمساندة مجموعة سي دي سي، إلى رفع سقف معايير تقديم الرعاية الصحية المصرية، ودعم الرؤية الرئاسية لعام 2030 بإتاحة خدمات رعاية صحية عالية الجودة لكل مواطن مصري”.

من جانبها قالت شيرين شهدي، مديرة مجموعة سي دي سي في مصر: “على مدار 25 عامًا ومجموعة ألفا الطبية تلعب دورًا هامًّا ورئيسيًّا في تحسين حياة الملايين من المصريين من خلال إتاحة فرص الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، فضلًا عن أن علاماتها التجارية موثوق بها في القطاع الصحي لحرصها على استخدام أحدث التقنيات لتقديم الخدمات التشخيصية عالية المستوى”.

وأضافت شهدي: “أن هذا الاستثمار هو بمثابة شهادة على التزام سي دي سي بالشراكة مع المؤسسات المصرية الرائدة، وتوفيرها لرأس المال طويل الأجل (ذي العوائد الاجتماعية والبيئية والمالية بعيدة الأجل) الذي يحتاج إليه السوق، والذي لا يمكن توفيره إلا من خلال نموذج أعمالنا. وبخبرة تفوق 20 عامًا من الاستثمار في مصر، ما زلنا نطمح لإقامة شراكات مع المزيد من الشركات المحلية هذا العام”.

بدوره أعرب لياندرو كوتشولي، رئيس قطاع الصحة وشئون المستهلكين بمجموعة سي دي سي، عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: “أنا فخور للغاية لشراكة مجموعة سي دي سي مع الدكتور عادل طلعت وفريقه، وتمكين المجموعة من مواصلة خطتها للتوسع في مصر وتعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية المميزة، ومتحمسون بشكل خاص لمشاركتنا في تأسيس أكاديمية ألفا، لتدريب المزيد من الموظفين المحليين وتطوير مهاراتهم ودعم قطاع الرعاية الصحية المصري على نطاق أوسع، موضحًا أن هذا الاستثمار هو جزء رئيسي من إستراتيجية مجموعة سي دي سي في مصر، فضلًا عن تطلعنا إلى دعم المزيد من الأعمال والشركات في القطاعات الاستهلاكية كالرعاية الصحية والتعليم وغيرها”.

وأشار السير جيفري آدامز، السفير البريطاني لدى مصر: “إن استثمار سي دي سي في مجموعة ألفا الطبية- الذي بلغت قيمته 100 مليون دولار- هو أكبر استثمار في رأس المال على الإطلاق لمجموعة سي دي سي في مصر، هو مثال رائع على قوة الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر.

وأكد السير آدامز أن هذه الاتفاقية ستدعم الرعاية الصحية في مصر في وقت يشهد تحديات غير مسبوقة، مما يحسن الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء مصر، مهنئًا سي دي سي ومجموعة ألفا الطبية على هذا الإنجاز الكبير.

وقد قامت كومباس كابيتال بدور المستشار المالي الحصري في هذه الاتفاقية والممثل لمجموعة ألفا الطبية مع مكتب الكامل للمحاماة ومكتب سيري للمحاماة بصفتهما المستشار القانوني لمجموعة ألفا الطبية.