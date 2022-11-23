مجموعة سي إف آي المالية تستحوذ على شركة «المحروسة» لتداول الأوراق المالية

أعلنت مجموعة سي إف آي المالية، المتخصصة في تقديم خدمات التداول عبر الإنترنت، رسميًا عن إتمام عملية الاستحواذ على شركة الوساطة المحلية المصرية “المحروسة” تماشيًا مع استراتيجيتها التوسية دولياً وتطلعها لتعزيز التوسع الإقليمي المستمر، وبهدف الاستحواذ إلى تعزيز مكانتها وحصتها في السوق المحلية.

وقال هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة سي إف آي المالية، إن السوق المصرية هي إحدى الأسواق المحتملة لتوسع المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستحواذ على شركة الوساطة المحلية “المحروسة”.

وأشار منصور إلى أنّ تعزيز المكانة الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أمر مهم للشركة، وسترسخ عملية الاستحواذ مكانة سي إف آي داخل سوق استثمارية ضخمة، حيث يعد السوق المصري سوق رئيسية في المنطقة. كما اعتبر أنّه يجب أن يكون لسي إف آي وجود محلّي بشكل فعّال من خلال شركة مُرخصة محليًا”.

وصرّح السيد منصور بأنّ مجموعة سي إف آي المالية هي وسيط في مجال التداول ويجب أن تكون موجودة في سوق استثمارية ضخمة مثل مصر. حيث إنّ لدى المجموعة خطة توسعية، وهي على استعداد لتعزيز وتوسيع وجودها في أسواق إقليمية ودولية انتقائية.

وأوضح أن مجموعة سي إف آي المالية العالمية قررت إطلاق سي إف آي مصر بداية العام 2023، بهدف البدء في تقديم أفضل خدمات التداول في سوق الأسهم المصرية.

وأثبتت مصر أنّ لديها واحدة من أكثر معدلات النمو ديناميكية في القارة الأفريقية. وقد أظهرت الأرقام قوة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو ثاني أكبر ناتج محلي في أفريقيا بتقديرات قدرها 403 مليارات دولار أمريكي في العام 2021. وسجلت البلاد معدل نمو إيجابي خلال أزمة وباء كورونا. وتتمتع مصر بحوافز وعوامل جاذبة في اقتصادها المتنوع، ما يوفر للمستثمرين فرصًا استثمارية لا مثيل لها.