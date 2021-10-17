استثمار

مجموعة «سى دى سى» البريطانية: استثماراتنا فى أفريقيا تجاوزت مليار دولار

منذ بداية 2021 وحتى 15 أكتوبر الحالى
سمر السيد 6:51 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21 6:51 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

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قالت شيرين شهدى، مدير مجموعة «سى دى سى» – مؤسسة التمويل التنموى البريطانية فى مصر، إن استثمارات المجموعة فى القارة الأفريقية منذ بداية العام الجارى وحتى 15 أكتوبر الحالى، تجاوزت مليار دولار.

وأضافت لـ«المال» أن المؤسسة أعلنت منذ بداية العام الجارى أنها ستستثمر مليار دولار فى القارة السمراء ، مشيرةً إلى أن «CDC» لا تحدد هدفا أو رقما معينا لاستثماره فى كل بلد لكن يتم البحث عن المكان الذى يتم الاستثمار فيه لتحقيق أكبر مكاسب تنموية ممكنة من خلال ذلك.

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جاء ذلك على هامش الاحتفالية التى نظمتها السفارة البريطانية يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة شراء شركة «جلوبل إك» Globeleq الإنجليزية لمحطة «ARC» للطاقة المتجددة (66 ميجاوات) الواقعة فى محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

وأشارت إلى الاستثمارين اللذين أعلنت المؤسسة عن تنفيذهما فى مصر العام الجارى وهما مجموعة «ألفا» الطبية ، بجانب استثمارها مع مجموعة «دى بى وورلد» فى الخدمات اللوجستية فى القارة الأفريقية لتطوير بعض الموانئ، باستثمارات تتجاوز 1.7 مليار دولار.

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كانت «سى دى سى» أعلنت فى فبراير الماضى عن استثمار 100 مليون دولار فى رأس مال مجموعة ألفا الطبية، أحد مقدمى خدمات الرعاية الصحية فى مصر، بجانب مساهمة من Africa Platform Capital، المكتب العائلى لشركة سيمون رولاندز.

وبخصوص المناقشات الجديدة للاستثمارات المستهدفة للمجموعة بمصر، قالت إن المؤسسة تتناقش فى كل المجالات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والمؤسسات التمويلية وغيرها .

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جدير بالذكر أَن مجموعة «سى دى سى» مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموى، تعد أكبر مؤسسة للاستثمار المؤثر فى أفريقيا، إذ قامت بتوفير استثمارات متعددة منذ أكثر من سبعين عاماً، كما أنها تتواجد فى مصر منذ عام 2003 وتوظف 28.351 شخص فى شركاتها التابعة بمختلف القطاعات.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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