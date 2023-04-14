مجموعة سوفت بنك تعتزم بيع غالبية حصتها في شركة علي بابا جروب

تعتزم مجموعة “سوفت بنك” بيع غالبية حصتها فى شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة “علي بابا جروب”، وهي أحدث علامة على خفض المستثمرين في الصين منذ فترة طويلة تعرضهم للبنوك، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

باع المستثمر الياباني في القطاع التكنولوجي أكثر من 7 مليارات دولار من أسهم “علي بابا” هذا العام من خلال عقود آجلة مدفوعة مسبقاً، بعد بيع 29 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

تمنح هذه العقود “سوفت بنك” خيار إعادة شراء الأسهم، لكن المجموعة قامت بتسوية صفقات سابقة بتسليم الأسهم، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.

بيع حصة مجموعة سوفت بنك

بعد تعرض مجموعة “سوفت بنك” لخسائر في رهاناتها على الشركات الناشئة، قالت إنها ستعطي الأولوية للانضباط المالي قبل البحث عن الوقت المناسب للمباشرة في ضخ الاستثمارات، يتكهن المستثمرون أيضاً حول ما إذا كانت الشركة ستطلق برنامج إعادة شراء آخر.

تراجعت أسهم “علي بابا” بنسبة تصل إلى 5.2% في بورصة هونج كونج يوم الخميس، ما أدى إلى محو حوالي 13 مليار دولار من قيمة الشركة السوقية ولم يطرأ أي تغير يُذكر على أسهم “سوفت بنك” في طوكيو بعد تراجع أسهمها بنحو 8% هذا العام حتى إغلاق يوم الأربعاء.

أشارت الصحيفة إلى أن عملية البيع هذه ستقلل من ملكية التكتل الياباني لشركة “علي بابا” إلى أقل من 4%، مستشهدةً بتحليلها للإيداعات التنظيمية. يقل ذلك بحوالي 14.6% من الحصة التي كان من المقرر الاحتفاظ بها اعتباراً من نهاية سبتمبر. تمتلك “سوفت بنك” حوالي ثلث الشركة التي امتدت من استثمار مبكر بقيمة 20 مليون دولار في واحدة من أشهر رهانات رأس المال الاستثماري.

قال المحلل في “سيتي بنك”، ميتسونوبو تسورو في مذكرة للمستثمرين: “نعتقد أن التقدم في تسييل حيازات الأصول سيعزز فرص إعلان إعادة الشراء”.

تراجع الأسهم

تعرضت مجموعة “علي بابا”، إلى جانب شركات التكنولوجيا الأخرى، لتدقيق مكثف أجرته الحكومة الصينية خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت أسهمها. ذكرت الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية خلال الشهر الماضي أنها تخطط لتقسيم إمبراطوريتها البالغة 240 مليار دولار إلى ست وحدات، حيث ستجمع الأموال بشكل فردي والبحث عن الاكتتابات العامة الأولية.

تكبدت “سوفت بنك”، التي كانت واحدة من أكبر المستثمرين في مصرف سيليكون فالي بنك، خسائر بمليارات الدولارات في صندوق “رؤية” التابع لها، والذي رفع التقييمات في الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم برهاناته الكبيرة على مئات الشركات الناشئة.

خفضت المجموعة عدد الموظفين في صندوق “رؤية” العام الماضي مع توقفها عن السعي خلف الاستثمارات الجديدة. خلال هذا الأسبوع، أعلنت “سوفت بنك” أنها تخطط لبيع ذراعها الاستثماري الياباني في المراحل المبكرة “سوفت بنك فينشرز آسيا” ، وهي واحدة من الطرق التي استكشفت من خلالها الشركات الناشئة الواعدة.

صناعة أشباه الموصلات

شدد مؤسس “سوفت بنك”، الملياردير ماسايوشي سون على ضرورة التركيز على قائمة مخططة لوحدة تصميم الرقائق “أرم ” (Arm) في وقت لاحق من هذا العام وجعل الظهور الأول “الأكبر” في تاريخ صناعة أشباه الموصلات. يُتوقع أن تكون إعادة إدراج “أرم”، التي تم تداولها في بورصة لندن قبل استحواذ “سوفت بنك” عليها بـ 32 مليار دولار في عام 2016، بمثابة مكسب كبير لأكبر مستثمر في التكنولوجيا في العالم.

قام مستثمرون صينيون آخرون منذ فترة طويلة بخفض تعرضهم للبنوك في الصين. حيث تراجع سهم “تينسنت هولدينغز” هذا الأسبوع بسبب علامات على تمديد “بروسس أن في” ، أكبر مساهم فيها بيع أسهم شركة التكنولوجيا الصينية.

على مدى الأشهر الـ 14 الماضية، بلغ متوسط السعر الذي باع به “سوفت بنك” 389 مليون سهم من مجموعة “علي بابا” عبر العقود الآجلة، نحو 92 دولاراً للسهم. تعتبر هذه القيمة أقل بكثير من أعلى مستوى لسهم الشركة، حينما تداول بـ317 دولاراً للسهم.

لم ترد “سوفت بنك” على الفور على طلب للتعليق.