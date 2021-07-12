مجموعة زاهر: 8 ملايين دولار حجم أولى لاستثماراتنا في «الدهب» ترتفع إلى 30

قال الدكتور محمد زاهر رئيس مجموعة زاهر الشريك المحلى للشركة الكندية B2 Gold داخل مصر، إن حجم الاستثمار لشركته في المرحلة الأولى في مجال الاستشكاف يبلغ 8 ملايين دولار في ستة بلوكات فقط لكن مع الدخول في مراحل البحث الثانية والثالثة لن يقل حجم الاستثمار عن 30 مليون دولار .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لرئيس المجموعة مع برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.

وأوضح أن الدولة المصرية لديها هدف أسمى الآن بعدما اكسبت خبرة ومعرفة في مجال التعدين فيما يخص مصروفات الاستشكاف في مجال الفلزات اللاحديدية خاصة في مجال الذهب والمعادن الناجمة عنه، مثل: النحاس والنزك والرصاص والفضة.

وتتطرق رئيس مجموعة زاهر إلى الاتفاقية التي أبرمتها شركته مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له.

وقال: “B2 Gold تأسست قبل 2007 باسم جيما جولد وحققت نجاحات كبيرة وقتها في روسيا وجنوب إفريقيا ووسط إفريقيا ثم تحولت إلى B2 Gold في 2007 وأصبحت من أكبر ششركات التنقيب عن الذهب في العالم وتملك خمس مناجم في الفلبين ونامبييا ومالي وبروكينا فاسو وغيرها “.

وأكد أن الميزة في شركتي Centamin الإسترالية و B2 Gold الكندية أنها شركات منتجة للذهب وليست فقط استكشاف حيث أن الشركات مقسمة في طبيعة عملها إلى استكشاف وإنتاج وبالتالي عندما يكون لدينا شركتين تقوم بذلك فهذا يمثل نجاحاً كبيراً للدولة المصرية.