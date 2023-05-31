مجموعة روسية معارضة تتوعد بشن هجمات أخرى على موسكو

توعد قائد مجموعة روسية معارضة بشن هجمات أخرى على موسكو، مؤكدا على أن لديه الآلاف من المتطوعين الذين ينتظرون الانضمام إلى مجموعته، تحضيراً لمواصلة هجماتهم ضد أهداف داخل روسيا وبما فيها العاصمة موسكو.

وكشف قائد مجموعة “فيلق روسيا الحرة” والملقب بـ “قيصر” أن لديهم قدرات عسكرية مثل قذائف الهاون والمركبات المدرعة والمنصات الواقية من الرصاص، إضافة لأنظمة محمولة مضادة للدبابات ووحدة استطلاع فعالة للغاية بطائرات بدون طيار، بحسب ما نقلت عنه “ذا تايمز” البريطانية.

وقال إن وحدته بقوة كتيبة والتي عادة ما تتكون من 500 إلى ألف جندي، مشيرا إلى أن لديهم خطط للتوسع.

هجمات أخرى على موسكو

وأضاف “سنستمر في تنفيذ غاراتنا هذه لدرجة أن لدينا قطعة أرض روسية خاصة بنا، حتى يتمكن الروس الوطنيون الحقيقيون من الانضمام إلينا”. وتابع “بمجرد حدوث ذلك، سننمي قوتنا وأعدادنا بسرعة وسينتهي بحملة الكرملين”.

إلى ذلك، أوضح “قيصر” البالغ من العمر 49 عاما مازحا أن أسلحة وحدته تم شراؤها من خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت “AliExpress” و “eBay” وكذلك من المتاجر العسكرية الروسية.

وشدد على أن جميع أفرادها مواطنون روس، لكنه أقر بأنهم خدموا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال: “نحن لسنا عصابة من المجرمين أو شركة عسكرية خاصة مثل “فاجنر”.. نحن نقاتل داخل هيكل القوات الأوكرانية. وهدفنا الرئيسي ومهمتنا هو الدفاع عن أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضيها. بعد ذلك سنذهب لتحرير منزلنا”، في إشارة إلى روسيا.

وأضاف أن “الغارة على موسكو كانت تهدف إلى دعم هجوم أوكرانيا المضاد المخطط له، وبمثابة حملة تجنيد لتشجيع الروس على الإطاحة ببوتين قبل أن تأتيهم الحرب”.

و أوضح أن المجتمع الروسي بحاجة إلى إدراك أن “من يرفع السيف قد يقتل أيضا بحد السيف”، مشيرا إلى أن “المجتمع الروسي اليوم لا يحترم الدبلوماسية، بل القوة فقط. وأظهرنا لهم قوتنا”.

وكان الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي أول مثال على القتال المستمر على الأراضي الروسية منذ بداية الحرب وأول توغل مسلح في روسيا منذ الاشتباكات الحدودية بين القوات السوفيتية والصينية عام 1969.

شعبية متزايدة

يشار إلى أن قائد المجموعة المدعو “قيصر” نشأ في سوتشي، ثم انتقل إلى سان بطرسبرج، حيث عمل مدربا للياقة البدنية لمدة 20 عاما وأوقف عدة مرات لكن لم يسجن.

وكان أيضا عضوا في مجموعتين يمينيتين تم تصنيفهما كمنظمات إرهابية بتهمة التآمر ضد الكرملين وهما “الحركة الإمبراطورية الروسية” و”الميليشيا الشعبية”.

وشن “الكرملين” حملة قمع ضد الحركة القومية منذ أكثر من عقد في محاولة لوقف شعبيتها المتزايدة، والتي من المرجح أن بوتين كان ينظر إليها على أنها تهديد محتمل لحكمه.