مجموعة درة تتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال 2018

بدور إبراهيمأكد أحمد ماهر، المدير المالى لمجموعة "درة" فرع دبى، أن العقار المصرى سيشهد ارتفاعًا سعريًا، خلال النصف الثانى من العام الجارى، مدفوعًا بالطلب الحقيقى والمتنامى محلياً وخارجياً.وأضاف ماهر، فى تصريحات على هامش معرض IPS2018 دبى، أن الفترة المقبلة تشهد زيادة فى تفعيل الرغبات الشرائية الح

بدور إبراهيم

أكد أحمد ماهر، المدير المالى لمجموعة “درة” فرع دبى، أن العقار المصرى سيشهد ارتفاعًا سعريًا، خلال النصف الثانى من العام الجارى، مدفوعًا بالطلب الحقيقى والمتنامى محلياً وخارجياً.

وأضاف ماهر، فى تصريحات على هامش معرض IPS2018 دبى، أن الفترة المقبلة تشهد زيادة فى تفعيل الرغبات الشرائية الحقيقة من قبل الخليجين والعرب والمصريين العاملين بالخارج على العقار المصرى بالنظر إلى الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر، ويعد الأفضل فى المنطقة وبين دول الشرق الأوسط وإفريقيا، والمشروعات الكبرى والمدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية الهائلة التى تمثل قيمة مضافة للسوق المصرية والاستثمار به.

وأوضح أن العقار المصرى يتسم بميزة نسبية هامة، وهى جاذبية أسعاره عقب التعويم وانخفاض سعر العملة المحلية، مقارنة بالعملاء الأجنبية الأخرى بما يحفز رؤوس الأموال الأجنبية على الشراء بالسوق المصرية، والاستثمارات المحلية باعتبار العقار المخزن الآمن للقيمة والأكثر قدرة على تحقيق عوائد دورية متزايدة.

ولفت إلى أن الطلب المحلى من قبل شريحة المستثمرين سيشهد تضاعفاً، عقب قرار البنك المركزى فى الآونة الأخيرة بخفض الفائدة على الوادئع مرتين متتاليتين.

وشدد على أن الجناح المصرى بمعرض IPS شهد إقبالًا من قبل العملاء العرب والخليجين فى المشاركة الأولى لمصر بما يدل على رغبتهم الجادة فى الحصول على وحدات بمصر بغرض الاستثمار، مشيراً إلى أن تكدس وتزاحم العملاء على المشروعات المصرية طوال أيام المعرض.