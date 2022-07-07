مجموعة «جي إف إتش» البحرينية تستحوذ على أصول في أمريكا بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت مجموعة جي إف إتش البحرينية ، اليوم الخميس، استحواذها على محفظة لسكن الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية تضم 5 أصول تقارب قيمتها 300 مليون دولار.

ذكرت الشركة أنَّ هذه العقارات تقع بالقرب من جامعات مختارة تعد ضمن التصنيف الأعلى في تكساس، وميتشيغان، وميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية.

مجموعة «جي إف إتش» البحرينية

الاستحواذ على المحفظة جرى بالشراكة مع “ستيودنت كوارترز”، وهي شركة تابعة لـ”جي إف إتش”، مقرها في ولاية أتلانتا ومتخصصة في إدارة محافظ العقارات الخاصة بسكن الطالب.

تشمل الأصول التي تم الاستحواذ عليها منشآت تقع بالقرب من جامعة تكساس “إيه آند إم”، وجامعة ولاية ميتشيجان، وجامعة ولاية ميسوري. تضم المحفظة أكثر من 2000 سرير، مع أصول على مسافة قريبة جداً من الجامعات التابعة لها.

تركّز استراتيجية “جي إف إتش” في قطاع سكن الطلاب على إنشاء محفظة متنوعة تستهدف الجامعات المصنّفة ضمن أكبر 150 جامعة عامة في الولايات المتحدة.

تتداول أسهم المجموعة في 4 بورصات خليجية، وهي بورصة البحرين، وسوق دبي المالي، وبورصة الكويت، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.