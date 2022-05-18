مجموعة جولدمان ساكس تخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 4%

خفَّضت مجموعة “جولدمان ساكس” توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال العام الجاري إلى 4%، مقارنة بـ4.5%، مشيرة إلى بيانات شهر أبريل الاقتصادية التي جاءت أسوأ من المتوقع.

وفقاً لتقرير، نُشر اليوم الأربعاء، قلص الاقتصاديون توقعهم للنمو في الربع الثاني إلى 1.5% على أساس سنوي، مقارنة بالتوقع السابق البالغ 4%.

قالت “جولدمان ساكس” إن توقع النمو للعام بأكمله يستند إلى افتراض عدة عوامل؛ استمرار احتواء فيروس كورونا في أغلب الحالات، وتحسن سوق العقارات، وتعزيز الحكومة الإنفاق على البنية التحتية.كتب الاقتصاديون في المذكرة: “رغم التكاليف الاقتصادية الهائلة الناجمة عن محاولة السيطرة على متغير أوميكرون في مارس وأبريل، لم تتخل القيادة الصينية عن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي حول 5.5% حتى الآن، وضاعفت من سياستها (صفر كوفيد الديناميكية) في أوائل مايو الجاري”.