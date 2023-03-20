 مجموعة تبارك القابضة تقيم 4 معارض خاصة في الخليج لتصدير العقار المصري

أقامت مجموعة تبارك القابضة 4 معارض خاصة في الخليج لتصدير العقار المصري ، تماشيا مع خطة الدولة لتشجيع تصدير العقار وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للمجموعة.

و تحت عنوان “عقارك استثمارك” قامت الشركة بتنظيم ٤ معارض خاصة خلال شهري فبراير ومارس بعدد من الدول الخليجية وذلك لعرض مشاريعها في القاهرة الجديدة وزايد الجديدة ومدينة نصر ورأس سدر والقطامية.

وتم إقامة أول معرض في مدينة الرياض بالمملكة السعودية من ١٥ إلى ١٨ فبراير الماضي ثم مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من ٢ إلى ٤ مارس ودبي بدولة الإمارات من ٤ إلى ٥ مارس وكانت ختام الجولة بمدينة الدمام بالمملكة السعودية من ٩ إلى ١١ مارس.

إقبال كبير

أفاد المهندس باسم الشرباني – نائب رئيس مجلس الإدارة – بأن المعارض بدول الخليج لاقت إقبالا شديد من الجاليات المصرية وإقبالا أكبر من مواطني تلك الدول.

وأوضح أن هذا الإقبال الكبير إن دل علي شيء فهو يدل علي ثقة السوق الخليجي في الاستثمار في العقار المصري والثقة بالاقتصاد المصري.

وأكد أن المجموعة تمتلك ٤ فروع في الخليج في الكويت وأبو ظبي وجدة والرياض لتقديم أفضل خدمة للعملاء وللتواصل المستمر مع العملاء.

كما شاركت مجموعة تبارك القابضة بالمؤتمر الاقتصادي-العقاري “الجسر” الذي أقيم في مدينة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود والوزير أحمد الباز الوزير المفوض بالشؤون العربية والسفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية ولفيف من رجال المال والأعمال والسياسة والاقتصاد.

التنمية العمرانية ساهمت في رقع قدرة السوق العقاري المصري

أكد علي الشرباني رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، علي عمق وترابط العلاقات المصرية-السعودية والتي تتسم بالقوة والاستمرارية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

وقال إن الدولتين تربطهما علاقات أخوة ومصاهرة ووحدة في الدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد وأكبر مثال علي ذلك ان الجالية المصرية في السعودية تتعدي ال ٣ مليون مصري وهي أكبر جالية مصرية في الخارج كما يعيش على أرض مصر أكثر من ٨٠٠ ألف سعودي وهي أيضا أكبر جالية سعودية في أي دولة.

وأضاف الشرباني أن التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا ساهمت في رفع قدرة السوق العقاري المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية فى ظل العديد من المزايا التى يتفرد بها مقارنه بالأسواق المنافسة وان مصر تتمتع بالاستقرار الأمني بالإضافة إلى رؤية استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية العمرانية تنفذها الدولة منذ 7 سنوات وتستمر في تنفيذها حتى 2052 ضمن مخطط التنمية العمرانية الشاملة.

وأشار الشرباني إلى أن هذه العوامل تعد من أكثر العوامل الجاذبة للاستثمارات الاجنبية وخاصة الخليجية لذلك حرصت المجموعة أن تشارك بمشاريعها في المعارض العقارية في الخليج لتسليط الضوء علي اهم مميزات العقار المصري بين منافسيها في دول الخليج.

وأوضح أن مشروع 90 افنيو التابع لشركة TBK للتطوير العقاري (أحدي الشركات التابعة لمجموعة تبارك القابضة) يعد من اهم مشروعات الشركة لتميزه بموقعه الجغرافي الفريد الذي يقع في قلب التجمع الخامس مباشرة أمام الجامعة الأمريكية ويضم أكثر من 1450 وحدة سكنية، ويتكون المشروع من ٤ مراحل تم تسليم المرحلة الأولي منذ أكثر من عام وتضم ٣٠٠ وحدة سكنية وجاري الأن تسليم المرحلة الثانية وتضم ٣٤٠ وحدة أخري علي أن يتم الانتهاء من انشاء المشروع بالكامل بنهاية عام ٢٠٢٤ هذا بالإضافة إلى مساحات تجارية وترفيهية تتعدي 60 ألف متر ووحدات إدارية بمساحة 25 ألف متر ونوه عن مشروعات الشركة المستقبلية بغرب القاهرة.

أما مشروع كابيتال ريذدنس في مدينة نصر التابع لشركة تبارك للتطوير العقاري فيقع المشروع بأكثر المناطق حيوية بمدينة نصر، على بعد 5 دقائق من القاهرة الجديدة، و حول المشروع شبكة طرق رئيسية مع موقع حيوي وهام يمنح سكانه سهولة التنقل، ويتضمن المشروع 1,750 وحدة سكنية و20 ألف متر مساحات تجارية. وتم الانتهاء المرحلة الأولي بالكامل وتسليم ٥٥٠ وحدة سكنية وحاليا يتم الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية من المشروع والتي تضم أكثر من ١٢٠٠ وحدة سكنية، وفق “الشرباني”.