مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك فى أكبر المعارض السياحية بإيطاليا غدًا

تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق، فى فعاليات معرض TTG ريميني السياحي الذي يُقام غدًا بدولة إيطاليا والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا المعرض من أهم المعارض السياحية الدولية المهنية المتخصصة في السوق السياحي الإيطالي والذي تشارك به الشركات السياحة الإيطالية والعالمية.

وقال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحرالآحمر، إن مشاركة المجموعة بجناح بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية هذا العام يعود إلى أهمية السوق الأيطالى بالأخص على شرم الشيخ ومرسى علم.

ولفت إلى إحصائيات وزارة السياحة، والتى أفادت بأن الحركة السياحية الوافدة لمصر من ايطاليا خلال الربع الأول من العام الحالى شهدت زيادة بمعدل 250٪؜ بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى 2022 وهو ما يؤكد أن السوق الإيطالى قادم بقوة لتحقيق الأرقام السابقة التى حققها فى سنوات الذروة السياحية وتجاوز حاجز المليون سائح.

وتابع أن المشاركة هذا العام هى رسالة لمزيد من الآهتمام بالسياحة الوافدة من السوق الأيطالى وبضرورة زيادة المخصصات التسويقية والدعائية الموجهة لهذا السوق بالاخص فى موسم الشتاء.

يذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق قد أحتفلت هذا العام بمرور العام الحادى و الثلاثون على تواجدها داخل القطاع السياحى المصرى.

ووصل عدد منتجعاتها ل 30 منتجع داخل مصر والمغرب فى أقوى المقاصد السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، ووصلت عدد غرف المجموعة الآن لما يزيد عن 14 الف غرفة فندقية و أكثر من 12 الف موظف.