استثمار

مجموعة «بيك الباتروس» تفتتح 3 منتجعات جديدة بمرسي علم

يضم منتجع الباتروس بالاس بورت غالب 311 غرفة
دعاء محمود 3:51 م, الجمعة, 15 أبريل 22 3:51 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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أعلنت مجموعة بيك الباتروس للفنادق، والمملوكة لكامل أبو علي، عن افتتاح 3 منتجعات جديدة بمرسى علم، وهي منتجع الباتروس بالاس بورت غالب، والباتروس ساند بورت غالب والباتروس أويسس بورت غالب.

ويضم منتجع الباتروس بالاس بورت غالب 311 غرفة وجناحا، و7 مطاعم وبارات بالإضافة إلى أندية صحية ورياضية، كما يضم أكبر مركز مؤتمرات بالبحر الآحمر تسع لأكثر من 3000 فرد وأيضا 16 قاعة ملحقة للآجتماعات ومنطقة مخصصة للحفلات والمؤتمرات الدولية مما يجعل من مرسى علم مقصد لسياحة رجال الآعمال والمؤتمرات الدولية والحفلات العالمية.

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فيما يضم منتجع الباتروس ساند بورت غالب عدد غرف 347 غرفة وجناح، أما منتجع الباتروس أويسس بورت غالب فيتكون من 292 غرفة وجناح.

وقال رجل الآعمال كامل أبو على، إن المجموعة تحتفل بعيدها السنوى الـ 30 هذ العام وتأتي استثماراتها بمرسى علم تماشيا مع سياسة الدولة فى الآهتمام بمقاصد مصر السياحية على طول ساحل البحر الآحمر.

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وتابع: إيمانا من المجموعة بأن مرسى علم استطاعت أن تحفر اسمها من ضمن أفضل الوجهات السياحية المصرية العالمية حسب مواقع السياحة العالمية وجذبت ملايين السياح إليها لجمال شواطئها ومناظرها الطبيعية الرائعة ولتعدد أنماط السياحة فيها من ترفيهية و شاطئية ورياضية وعلاجية وسياحة رجال الآعمال والمؤتمرات.

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بقلم دعاء محمود

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