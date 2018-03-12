مجموعة بولاريس تسعى لاستثمار 3,5 مليارات جنيه بمنطقة صناعية في السخنة

رضوي عبد الرازق محمود زكي أكد باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، أن المجموعة تعمل حاليا فى تطوير عدة مناطق صناعية متميزة بالدولة، وتمثل نموذجا جيدا لفكر المطور الصناعى الهادف لتحقيق التنمية التى تطمح لها الدولة عبر جذب الاستثمارات الأجنبيةوأشار

رضوي عبد الرازق محمود زكي



أكد باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، أن المجموعة تعمل حاليا فى تطوير عدة مناطق صناعية متميزة بالدولة، وتمثل نموذجا جيدا لفكر المطور الصناعى الهادف لتحقيق التنمية التى تطمح لها الدولة عبر جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب العقارى خلال جلسة “تطوير الأراضى الصناعية” إلى أن المجموعة لديها حاليا ما يقرب من 10 ملايين متر مربع مناطق صناعية ساهمت فى جذب نحو 10 مليارات جنيه كاستثمارات أجنبية بها.



وأضاف شعيرة أن المجموعة بدأت عملها فى السوق المحلية منذ 2007 وطرحت المبادرة الأولى من نوعها فى فكر تطوير المناطق الصناعية ، وتمكنت من التوسع فى السوق عبر ضم مجموعة متميزة للمناطق الصناعية.



وقال إن المجموعة نجحت خلال الـ 10 سنوات الماضية فى إمتلاك نحو 10 ملايين متر مربع مناطق صناعية وبلغ حجم أعمالها قرابة 2.5 مليار جنيه، وتدير حاليا أكثر من 80 صنعا بأحجام ومساحات مختلفة، فضلا عن 360 مشروع متنوع ما بين مشروعات صغيرة ومتوسطة بداخل مناطقها الصناعية التابعة، كما وفرت عبر المناطق الصناعية أكثر من 100 ألف فرصة عمل.



وأوضح أن دور المطور الصناعى لا يقل أهمية عن المطور العقارى فى دعم حركة التنمية الهادفة بالدولة، واستغلال الأراضى الصالحة لجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فضلا عن استغلال حرص الحكومة على توفير مناخ جيد للاستثمارات الأجنبية للعمل بها خلال الفترة الراهنة

وأشار إلى أن الدولة لديها حاليا نحو 12 مطور صناعى متخصص يساهمون فى إتاحة فرص جيدة للاستثمار الأجنبى بأراضى الدولة.



ولفت إلى حزمة المشروعات التى تمتلكها مجموعة بولاريس ويأتى فى مقدمتها مشروع المنطقة الصناعية بولاريس الدولية بـ 6 أكتوبر وتقام على مساحة 3.1 مليون متر مربع وقد تم الانتهاء من أعمالها ويجرى حاليا العمل فى مرحلة التشغيل الخاصة بالمصانع القائمة بداخلها.

كما أشار إلى مشروع آخر لتطوير منطقة صناعية بالعين السخنة ويقام بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 5.5 مليون متر مربع، موضحا بدأ العمل بالمخطط العام للمنطقة والمستهدف لها جذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.5 مليار دولار.



أضاف أن المجموعة حصلت خلال الفترة الحالية على مشروع جديد لتدشين منطثة صناعية بمدينة السادات ويقام على مساحة 3.3 مليون متر مربع ومن المخطط أن يضم المشروع منطقة صناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما لفت إلى تأسيس مشروع “بوصلة” وهو أول مشروع متخصص للمناطق الصناعية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، يتضمن توفير عدد 56 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 500 إلى 700 متر مربع وبيتم تسليمه جاهز للمستثمرين، مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى الصمرى لدعم تمويل المشروع.



زتابع “مشروع بوصلة يأتى فى إطار خطة الدولة فى الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مجموعة بولاريس تحرص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين عبر توفير الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بما يتلائم مع فكر الدولة فى هذا الاتجاه.



وقال إن المجموعة تُخطط للتوسع بتوفير مناطق صناعية للمستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداخل المناطق الصناعية الجديدة ببنى سويف ومدينة السادات.



وفيما يتعلق بأهمية تشغيل المناطق الصناعية وإدارتها عقب تنميتها بصورة كاملة، أوضح باسل شعيرة، أن المجموعة تحرص على عملية إدارة المناطق الصناعية التابعة لها وذلك عبر تدشين شركة بولاريس المتخصصة فى إدارة المناطق الصناعية والتى تعمل على توفير كافة الخدمات المتعلقة بالنظافة والصيانة للمستثمرين الأجانب بمشروعاتها

كما تعمل الشركة على توفير مقار إدارية للمستثمرين بمختلف المناطق الصناعية التابعة بما يسهم فى تهيئة كافة الخدمات أمام المستثمر بما يدعم نجاح مشروعه بالدولة، وفق باسل شعيرة.

