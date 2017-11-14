مجموعة بن لادن تبدأ غدا صرف المستحقات المتأخرة للمصريين

ولاء البري تبدأ مجموعة شركات بن لادن ، بالمملكة العربية السعودية ، غدا الأربعاء، في صرف الرواتب المتأخرة إلي نهاية شهر سبتمبر 2017 للعمالة المصرية والجنسيات الأخري، فضلا عن صرف مخالصات نهاية الخدمة لجميع العاملين المنتهية خدماتهم. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تلقي تقريرا مهم

ولاء البري

تبدأ مجموعة شركات بن لادن ، بالمملكة العربية السعودية ، غدا الأربعاء، في صرف الرواتب المتأخرة إلي نهاية شهر سبتمبر 2017 للعمالة المصرية والجنسيات الأخري، فضلا عن صرف مخالصات نهاية الخدمة لجميع العاملين المنتهية خدماتهم.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تلقي تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية يؤكد ذلك

وأشار سعفان إلى أن المستشار العمالى بجدة، عثمان رمضان، عقد اجتماعا مؤخرا مع بعض المسئولين عن الموارد البشرية والمالية بمجموعة بن لادن، بمبني الإدارة بجدة، لصرف تلك المستحقات للعمالة المصرية.

وكان وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أصدر توجيهات للمستشار العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن أولا بأول في إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتها.