مجموعة بنية : ركزنا على الاستثمار فى مصر باعتبارها البداية الصحيحة للوصول إلى أفريقيا

قال أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ مجموعة بنية ، إن شركته ركزت فى عملها بالمنطقة على تنفيذ مشاريع كبيرة بالسوق المصرية، باعتبارها البداية الصحيحة للوصول إلى دول أفريقيا. وأضاف خلال كلمته باليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع…

قال أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ مجموعة بنية ، إن شركته ركزت فى عملها بالمنطقة على تنفيذ مشاريع كبيرة بالسوق المصرية، باعتبارها البداية الصحيحة للوصول إلى دول أفريقيا.

وأضاف خلال كلمته باليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع الذى تنظمة شركة المال جى تى إم، أن اتجاه الدولة وعزمها على التطور الرقمى كان سبب هام ورئيسى للاستثمار فى مصر.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ مجموعة بنية ، إلى أن شركته تركز على السرعة والكفاءة فى تنفيذ مشاريع البنية الأساسية التنكولوجية، واستحوذت على عدة شركات بالقطاع الفترة الماضية بدلا من البداية من الصفر.

وأوضح أن تواجد المجموعة بالسوق ساعدها على تنفيذ مشاريع عديدة للجهات المختلفة بالسوق بينها قطاع الأعمال.