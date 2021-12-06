استثمار

مجموعة بنية : ركزنا على الاستثمار فى مصر باعتبارها البداية الصحيحة للوصول إلى أفريقيا

قال أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ مجموعة بنية ، إن شركته ركزت فى عملها بالمنطقة على تنفيذ مشاريع كبيرة بالسوق المصرية، باعتبارها البداية الصحيحة للوصول إلى دول أفريقيا. وأضاف خلال كلمته باليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع…

أحمد اللاهوني 12:21 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 12:21 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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قال أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ مجموعة بنية ، إن شركته ركزت فى عملها بالمنطقة على تنفيذ مشاريع كبيرة بالسوق المصرية، باعتبارها البداية الصحيحة للوصول إلى دول أفريقيا.

وأضاف خلال كلمته باليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع الذى تنظمة شركة المال جى تى إم، أن اتجاه الدولة وعزمها على التطور الرقمى كان سبب هام ورئيسى للاستثمار فى مصر.

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ولفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ مجموعة بنية ، إلى أن شركته تركز على السرعة والكفاءة فى تنفيذ مشاريع البنية الأساسية التنكولوجية، واستحوذت على عدة شركات بالقطاع الفترة الماضية بدلا من البداية من الصفر.

وأوضح أن تواجد المجموعة بالسوق ساعدها على تنفيذ مشاريع عديدة للجهات المختلفة بالسوق بينها قطاع الأعمال.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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