مجموعة «بنية» توقع اتفاقية مع «الفنار» السعودية لتنفيذ مراكز البيانات الكبرى والمدن الذكية والأمن السيبراني

وقّعت مجموعة “بنية”، العاملة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة بمجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، اتفاقية تعاون مع شركة “الفنار” السعودية، العاملة بمجالات الصناعات الكهربائية والإنشائية في الشرق الأوسط وآسيا؛ وذلك بهدف دعم التوسعات المستهدفة للشركتين في السوقين السعودية والمصرية وتقديم أحدث الحلول المتطورة لدعم التحول الرقمي والبنية التحتية والطاقة المتجددة في كلا البلدين.

يأتي توقيع الاتفاقية على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمصر، حيث تعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، ويقدَّر حجم استثماراتها بنحو 30 مليار دولار.

تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من: خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن المقرر أن تقوم الشركتان بمزيد من المناقشات لتعظيم القيمة المضافة المشتركة المقدمة للسوق المصري والسعودي عبر حلول متكاملة تسهم في تطوير البنية التحتية بأحدث المنتجات المبتكرة؛

منها تنفيذ وتشغيل مشروعات العدادات الذكية، تطوير مراكز البيانات وحلول EPC والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المرافق الذكية وحلول الأمن السيبراني والحلول ذات الصلة بإنترنت الأشياء،

حيث تتمتع مجموعة “بنية” بخبرات كبيرة في مشاريع مماثلة في السوق المصرية التي تؤهلها للمضي قدمًا في فتح مجالات جديدة بأسواق منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة أعرب المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع شركة الفنار،

مؤكدًا أنها خطوة هامة في سبيل دعم مكانتها في السوق المصري، حيث إن مصر تحتل على المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة، ووصل حجم التبادل التجاري ليحقق نسبة نمو 87% في عام 2021،

مما يعزز خطوات مجموعة “بنية” للتوسع نحو أسواق المنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي، حيث تأتي اتفاقية التعاون المبرمة من منطلق رغبة قوية في دعم التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

أكد المهندس عامر العجمي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “الفنار”، أن الاتفاقية ستسهم في دعم أعمال شركة “الفنار” من خلال توفير منتجات مبتكرة عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات العالمية في المنشآت التصنيعية الحديثة،

بجانب تصميم وتنفيذ الأنظمة المتكاملة الذكية من حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث نستهدف من هذا التعاون تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصممة لتلبية خطط وأهداف الشركات ومقدمي الخدمات في السوقين المصرية والسعودية،

مشيرًا إلى أن التعاون المشترك سيسهم بشكل أساسي في تأسيس بنية تحتية أكثر ذكاءً لتقليل التكلفة الإجمالية للمشروعات، بما يسهم في تعظيم العائدات للعملاء.

جدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية شهدت ازدهارًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية،

إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين السعودية مصر نحو 14.5 مليار دولار خلال عام 2021، فيما بلغ حجم الاستثمارات الثنائية المتبادلة أكثر من 35 مليار دولار.