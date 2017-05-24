مجموعة بركة تفوز بجائزة Middle East Retailer للبيع بالتجزئة

المال - خاص فازت مجموعة بركة القابضة للتجزئة من مصر بجائزة Middle East Retailer، وهى جائزة تقدم من مجلة RLI العالمية للشركات الكبرى فى مجال المحلات التجارية للبيع بالتجزئة، نتيجةً لما حققته من نموٍّ فى الأسواق المحلية والإقليمية. وأقيم حفل توزيع الجوائز بفندق Palazzo Versace، بمدينة دب

المال – خاص

فازت مجموعة بركة القابضة للتجزئة من مصر بجائزة Middle East Retailer، وهى جائزة تقدم من مجلة RLI العالمية للشركات الكبرى فى مجال المحلات التجارية للبيع بالتجزئة، نتيجةً لما حققته من نموٍّ فى الأسواق المحلية والإقليمية.

وأقيم حفل توزيع الجوائز بفندق Palazzo Versace، بمدينة دبى، يوم الأربعاء الماضي.

وتسلم الجائزة أحمد رجب، الرئيس التنفيذى لمجموعة بركة القابضة للتجزئة، وأعرب عن سعادته البالغة بهذه الشهادة العالمية، التى تُكلِّل مشوارًا طويلاً من التطوير، بدأته مجموعة بركة، فى نهاية السبعينات من القرن الماضى، كما تُعتبر بداية مرحلةٍ جديدةٍ من الانطلاق نحو العالمية، بمعايير مؤسَّسية، تُؤهِّل مجموعة بركة لمنافسة كبرى الشركات الدولية مُتعددة الجنسيات.

جدير بالذكر ، أن مجموعة بركة تأسست عام 1979، وبدأت نشاطها فى مجال بيع النظَّارات، من خلال محال النظارات الأشهر فى مصر مصر «بركة للبصريات»، والتى أحدثت نقلةً فى مجال بيع النظارات داخل مصر.

وبحلول التسعينات، كانت بركة قد توسَّعت فى مجال التجزئة ليشمل نشاطها الملابس، والمعدَّات الرياضية، والمجوهرات، والأثاث والديكور، وأعمال البناء والتشطيبات، بالإضافة لافتتاح سلسلة محلات C&co للنظارات مع حلول الألفية الجديدة، والتى تخصَّصت أكثر فى بيع ماركات وموديلات النظارات الرائجة بين الشباب.

واليوم، تُعد مجموعة بركة القابضة لتجارة التجزئة من روَّاد صناعة التسوق والترفيه فى الشرق الأوسط، حيث تمتلك وتدير سلسلة محلات بركة للبصريات، وسلسلة محلات C&co للنظارات، وشركة MADAR لتصميمات الديكور وأعمال البناء والتشطيبات وتجارة الأثاث الفاخر، ومحال مجوهرات Bulgari.

إضافةً إلى كل هذا، فإن مجموعة بركة القابضة شريكٌ فى كبرى الشركات الحائزة على توكيلات أشهر الماركات العالمية، مثل الشركة المتحدة للتجارة والاستشارات، الوكيل الحصرى لـNike فى مصر وكينيا، وماركات ملابس Sprinfield وCortefiel، وبيت الأزياء الشهير EGO، وArmani Jeans، Emporio Armani، Armani Exchange.. إلى جانب شركة Sigma لأعمال البناء والتشطيبات.

وعلى المستوى الإقليمى، فلدى مجموعة بركة شراكة مع Apparel Group UAE منذ 2016، تتضمن محلات توكيلات ماركات الملابس العالمية مثل Inglot وBeverly Hills Polo Club وNaturalizer، والتى تم افتتاحها بالفعل فى مصر، وEyeshop فى المملكة العربية السعودية والإمارات.. وتمتد خطة المجموعة للتوسع باستثماراتها فى مصر والإمارات والسعودية ودول الخليج العربى لافتتاح 31 محلا جديدًا فى البلاد الثلاث بنهاية عام 2017.