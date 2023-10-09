مجموعة انتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية يدعمان 120 طفلا من الأكثر احتياجا

أعلنت مجموعة انتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية عن اختتام معسكر أتالانتا، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في مصر، باستضافة 120 فتى وفتاة من الفئات الأكثر احتياجاً الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا، بعد أن خضعوا للتدريب على مهارات كرة القدم، وشاركوا في دورة تنافسية مصغرة.

معسكر أتالانتا لكرة القدم في مصر

وقال البنك في بيان إنه تم تنظيم المعسكر لأول مرة في مصر بالتعاون مع فريق أتالانتا لكرة القدم، أحد أقوى فرق الدوري الإيطالي، وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالشراكة مع نادي أتالانتا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أورا مصر للتطوير العقاري.

ويهدف المعسكر إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي وتنمية مهارات الأطفال الأكثر احتياجاً من خلال الرياضة، في وسط أجواء من البهجة والسرور.

أقيم الحفل الختامي يوم 7 أكتوبر بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، ونورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقده بنك الإسكندرية في سبتمبر الماضي على ملعب GEWISS في بيرغامو، إيطاليا، وذلك بحضور قيادات من بنك الإسكندرية، وقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، ونادي أتالانتا، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والشركاء الرئيسيين، ليمهدوا بذلك الطريق لتمكين الشباب وإحداث تأثير دائم.

قدم معسكر أتالانتا لكرة القدم، الذي أقيم في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر في نادي زد الرياضي ايست بالقاهرة الجديدة، تجربة تعليمية ترفيهية وتدريبًا شاملاً لكرة القدم قدمه مدربو أتالانتا المهرة، الذين يمثلوا إحدى أفضل أكاديميات كرة القدم في إيطاليا، التي أخرجت ولازالت تخرج العديد من أبطال إيطاليا.

ولزيادة مشاركة الأطفال، تم إطلاق دوري محلي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية خلال شهري أغسطس وسبتمبر قبل المعسكر التدريبي. تم اختيار 120 طفلًا من ضمن 350 مشاركًا لحضور معسكر أتالانتا لكرة القدم لمدة ثلاثة أيام، ويشركوا في تدريبات مهارية مختلفة، ويظهروا شغفهم بالرياضة وإمكاناتهم في كرة القدم.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ملف الأطفال الأولى بالرعاية على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بأبنائها، وتسعى لتوفير كافة الخدمات لها، كما أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

وأشادت القباج بمعسكر نادي أتالانتا الإيطالي للأطفال تحت مسمى”نجوم بكرة”، وأن مثل هذه المبادرات مهمة ولها تأثير إيجابي على الأطفال مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع.

وقال دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: “هذه المبادرة دليل على التزامنا تجاه مجتمعنا، وبالتحديد الاهتمام الذي نوليه للأفراد الأكثر احتياجاً. فحرصنا على تحقيق المساواة بين الأطفال وتعزيز الشمول هو ركيزة أساسية في جميع مبادراتنا التي نجحت بفضل دعم شركائنا الاستراتيجيين المحليين، وفي هذه المبادرة بالتحديد، نجحنا بفضل حرص نادي أتالانتا على المشاركة الفعالة بها.”

واستكمل كامبيوني: “أن المبادرة تمثل عزيمة جميع الشركاء لجلب السعادة إلى هؤلاء الأطفال الذين نعتبرهم رفقاء مستحقين بمجتمعنا، ونتعامل معهم دائمًا كمستفيدين أساسيين ضمن استراتيجيتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، المبنية على القيم القوية المتأصلة في بنك الإسكندرية ومجموعة انتيسا سان باولو. “

قال ستيفانو بوناكورسو، رئيس أنشطة كرة القدم الأساسية بنادى أتالانتا، “سعداء بالتعاون مع مجموعة انتيسا سان باولو للإشراف على معسكرات كرة القدم التي أُقيمت في مصر بعد أن أقيمت سابقًا في ألبانيا والبوسنة والهرسك. تلك الأنشطة عززت من شراكتنا مع مجموعة انتيسا سان باولو وقدمت تجربة فريدة من نوعها. كرة القدم هي لعبة ممتعة ولديها القدرة على جمع الشباب معاً.”

وصرحت نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: “يعد معسكر أتالانتا لكرة القدم مثالًا ملموسًا على التزام مؤسسة ساويرس بتمكين الأطفال المهمشين، حيث ينمح المعسكر للأطفال فرصة التعلم من مدربي كرة القدم المحترفين، وتحسين مهاراتهم، وتجربة متعة الرياضة التي تعمل على تحسين صحتهم النفسية والجسدية. تتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة ساويرس للأعوام 2023 – 2028، والتي تهدف إلى تمكين وكلاء التغيير، وإنشاء مجتمع أكثر شمولاً، حيث تتاح لكل طفل الفرصة لتحقيق إمكاناته الكاملة. نتقدم بالشكر لشركائنا بنك الإسكندرية ومجموعة انتيسا سان باولو ونادي أتالانتا الرياضي الذين شاركونا نفس الرؤية في تمكين الأطفال المهمشين. نأمل أن تساعد هذه المبادرة، الأولى من نوعها، الأطفال المهمشين على تطوير المهارات والثقة التي يحتاجونها لكي يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم.”

واختتم هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لأورا مصر للتطوير العقارى، بتعبيره عن التزامه العميق بهذا القضية قائلاً: “في أورا مصر للتطوير العقارى، نؤمن بقدرة الرياضة في بناء مستقبل أفضل. إنه لشرف لنا أن نستفيد من مرافقنا الرياضية الشاملة والتكاتف مع شركاء محترمين مثل انتيسا سان باولو، وبنك الإسكندرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنشاء هذه المنصة المؤثرة. من خلال تنمية مواهب وأحلام هؤلاء الشباب، نهدف إلى ترك إرث دائم من التغيير الإيجابي في حياتهم ومجتمعاتهم. نحتفل معاً بالإمكانات التي تقدمها الرياضة للأطفال المحرومين، مذكرين بأن كل هدف يمكن تحقيقه عندما نتحد في غرض مشترك.”