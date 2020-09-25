مجموعة «انتيسا سان باولو» الإيطالية ترفع حصتها في بنك الإسكندرية إلى 80%

أعلنت مجموعة انتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، الاستحواذ على حصة مؤسسة التمويل الدولية “IFC” في بنك الإسكندرية والتي تمثل 39 مليون سهم بنسبة 9.75% من أسهم البنك ما عدا سهم واحد.

وقال بنك الإسكندرية، إنه بموجب هذه الصفقة، أعادت مجموعة انتيسا سان باولو شراء هذه الحصة مقابل حوالي 162 مليون دولار، والتي تعيد ملكية المجموعة في بنك الإسكندرية إلى 80%؛ ويعكس التزام المجموعة تجاه السوق المصرية.

تاريخ صفقة استحواذ مؤسسة التمويل على حصة من بنك الإسكندرية

وكانت مجموعة انتيسا سان باولو قد استحوذت على 80% من رأس مال البنك خلال عام 2006، بجانب حصة الدولة الممثلة في وزارة المالية البالغة 20%.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية خلال عام 2008 بشراء حصة تبلغ 9.75% من رأسمال البنك من المجموعة، لتتراجع حصة المجموعة إلى 70.25%.

وخلال عملية شراء الأسهم بين مجموعة انتيسا سان باولو ومؤسسة التمويل الدولية، اتفق الطرفان على الشروط التي تحتفظ بموجبها المؤسسة بالحق في إعادة بيع الأسهم للمجموعة بناءً على سعر السهم المتفق عليه وقت إبرام الاتفاقية.

نتائج أعمال بنك الإسكندرية النصف الأول من 2020

وكان بنك الإسكندرية، قد أعلن في وقت سابق عن نتائج أعماله للنصف الأول من عام 2020، والتي كشفت عن تجاوز أصول البنك 103.8 مليار جنيه وتحقيق صافي أرباح بقيمة 1.36 مليار جنيه، كما وصلت ودائع العملاء في البنك إلى 86.5 مليار جنيه والقروض إلى 44.75 مليار جنيه.

يذكر أن بنك الإسكندرية تأسس عام 1957، ويمتلك أكثر من 176 فرعا في جميع محافظات الجمهورية الرئيسية وأكثر من 4500 موظف، وأكثر من 1.5 مليون عميل بحسب الموقع الإلكتروني.