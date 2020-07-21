مجموعة المعارض الإيطالية تنظم «Ecomondo» و«Key energy» يوم 3 نوفمبر

تعتبر إمكانات طاقة الرياح في شمال أفريقيا والانتقال نحو الطاقات المتجددة من الموضوعات الرئيسية التي تجري مناقشتها في اجتماعات المائدة المستديرة الدولية في المعرضين.

تنظم مجموعة المعارض الايطالية ، مائدة مستديرة في الفترة من 3 إلي 6 نوفمبر المقبل في مركز ريميني إكسبو لمعرضي “Ecomondo” و”Key energy2020″ اللذان يهتمان بمجال الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة .

ووفقا لبيان صحفي صادر عن مجموعة المعارض الايطالية ، تعتبر إمكانات طاقة الرياح في شمال إفريقيا ، والانتقال نحو الطاقات المتجددة ، والرعاية الأرضية على نطاق كوكبي والموضوعات الخاصة بالصفقة الخضراء الجديدة وصندوق الانتعاش وكذلك تغيرات المناخ الخطيرة التي أبرزها الوباء بشكل أكبر، ستكون المواضيع الرئيسية التي تجري مناقشتها في اجتماعات المائدة المستديرة الدولية في المعرضين.

ويتم تنظيم الحدثين تحت شعار( #safebusines) الذي مكنته المجموعة لجميع عروضها جنبًا إلى جنب مع دمج الأدوات الرقمية المتطورة.

وقالت مجموعة المعارض الايطالية إنه بالإضافة إلى إجراءات السلامة المتخذة داخل مركز ريميني إكسبو ، سيتم أيضًا إنشاء مناطق جلوس للوصول إلى جميع الأحداث المبرمجة في البث المباشر .

وسيتم تنظيم الاجتماعات مع الشركات بأمان تام من خلال تطبيق” Ecomondo ” الجديد ، المصمم خصيصًا لتسهيل العرض والطلب .

وبحسب البيان؛ تعد Ecomondo (لإصدار الرابع والعشرون) وKey Energy (الإصدار الرابع عشر) الآن نقاطًا مرجعية في أوروبا للشركات والخبراء وصناع القرار العام والخاص .

وتابع البيان، أن ذلك يأتي بفضل الدعم المقدم من اللجان العلمية رفيعة المستوى التي يشرف عليها الدكتور فابيو فافا، ممثل ايطاليا في فريق العمل التابع لمنظمة التعاون والتنمية المعني بالتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو، وجياني سيلفيستريني، وهما يعدان خبيران كبيران في تخصصاتهما في إيطاليا والخارج.