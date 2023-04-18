مجموعة المعارض الإيطالية تقيم معرض Ecomondo في نسخته الثانية

أعلنت مجموعة المعارض الإيطالية IEG إقامة معرض Ecomondo في المكسيك، في الفترة من 26 إلى 28 أبريل الحالي. يقام المعرض في نسخته الثانية من Ecomondo Mexico، التي تنظمها مجموعة المعارض الإيطالية ودويتشه ميسي في معرض إكسبو في عاصمة ولاية خاليسكو وثاني أكبر مدينة في البلاد.

يهدف المعرض إلى التواصل بين الشركات المكسيكية والدولية والمستثمرين والشركاء التجاريين، في Expo Guadalajara جنبًا إلى جنب مع Solar + Storage Mexico، وهو حدث الطاقة المتجددة الذي تنظمه أيضًا Deutsche Messe وIEG جنبًا إلى جنب مع شركاء Snec PV Power Expo و RE + الأحداث.

تعرض ثماني عشرة شركة إيطالية في Ecomondo Mexico: 13 منها ستكون جزءًا من المجموعة الجماعية في القاعة التي تنظمها ITA – وكالة التجارة الإيطالية، سينضم إليهم عارضون كنديون أمريكيون وأوروبيون لاستكمال المنصة الصناعية للحدث، والتي سيتم تقسيمها إلى خمسة مجالات المنتجات، النفايات والموارد، والمياه والمراقبة، والطاقة الحيوية، وطاقة الرياح، والتنقل المستدام جنبًا إلى جنب مع المدينة الذكية.

تعد المكسيك، وفقًا للبنك الدولي، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ومن بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم. وهي ثاني أكبر سوق للصادرات الإيطالية إلى الأمريكتين بعد الولايات المتحدة، تجاوز معدل نموها 3 في المائة في عام 2022. ووفقًا لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي.

أنشأت حوالي 150 شركة إيطالية مصانع إنتاج في البلاد، بالنسبة للفترة 2021-25، يدعم المعهد العالمي للنمو الأخضر الحكومة المكسيكية بمشاريع لتنفيذ الاقتصاد الأخضر والتنوع البيولوجي وإدارة النفايات والتنقل الكهربائي وتمويل المناخ.