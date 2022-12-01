مجموعة المعارض الإيطالية تحصل على شهادة ISO 20121

حصلت مجموعة المعارض الإيطالية IEG ، إحدى الشركات الرئيسية في قطاع تنظيم المؤتمرات الدولية، على شهادة ISO 20121 لمراكز معارض Rimini و Vicenza وتنظيم Ecomondo ، لمدة 25 عامًا المعرض الأوروبي للاقتصاد الدائري، وفي بداية عام 2023 ، سيأخذ الإجراء أيضًا مؤتمر Palacongressi في ريميني المركز.

قالت المجموعة في بيان صحفي، إن حصولها على شهادة ISO 20121 عملية ستؤدي إلى كونها أحد أول وأهم اللاعبين الذين يصادقون على جميع منشآته، عملية الاستدامة البيئية التي بدأت منذ وقت طويل في يوم افتتاح مركز المعارض الجديد في عام 2001، بدءًا من مبنى Elca الدولي مع الاعتراف الأخضر في نورمبرج، لافتة إلى أن استشارة Hera Group للحصول على الشهادات الإستراتيجية فريدة من نوعها في أوروبا.

يفترض اختيار IEG بهدف الحصول على شهادة الاستدامة هذه قيمة إستراتيجية عالية للغاية، تم الانتهاء منها في تأهيل نفسها بشكل متزايد كموضوع ناضج ملتزم بالانتقال نحو الاقتصاد الدائري، بحسب بيان المجموعة الذي ترجمته المال.

وأشارت أن شهادة ISO 20121 تعد مصادقة لنشاط المخطط والمنفذ فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن ثم اتباع نهج متوازن طويل الأجل لتنفيذ النشاط التجاري والمسؤولية البيئية وتحقيق التقدم الاجتماعي، لتلبية احتياجات في الوقت الحاضر لصالح تطوير الشركات وتأهيلها.

المجموعة تستعين بشركة كبرى للمساعدة في ادارة المرافق الخدمية

ولفتت الى أنه بالنسبة لاعتماد الشهادة، قررت IEG الاستفادة من استشارة وخبرة مجموعة Hera Group ، وهي واحدة من كبرى المرافق الإيطالية المتعددة التي تدير خدمات البيئة والمياه والطاقة لما يقرب من 5 ملايين إيطالي والتي وضعت دائمًا الاستدامة والاقتصاد الدائري في جوهر استراتيجيتها.

أشارت إلى أنه خلال عملية الاعتماد ، التي بدأت في مارس 2022 ومعقدة بشكل خاص لشركة منظمة مثل IEG ، قدمت Hera Group دعمها في مختلف الجوانب الوثائقية والإدارية والتنظيمية والتشغيلية ، لإكمال العملية اللازمة للحصول على ISO 20121 تحت ملف تعريف الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

لفتت إلى التزم فريق متخصص من متعدد الاستخدامات بجدول زمني مزدحم للأنشطة: من عمليات التفتيش في الموقع في الأماكن المعنية إلى الاجتماعات مع مختلف مجالات الشركة ومع الموردين، ومن عمليات تدقيق Bureau Veritas إلى مراحل تحليل المستندات والتقييم من وجهة نظر الاستدامة، مرورًا بمراجعة ومعالجة الإجراءات الجديدة ، وتخطيط التطوير المحتمل للأنشطة والعمليات من وجهة نظر دائرية.

شهادة ISO 20121 باختصار

تُلزم شهادة ISO 20121 IEG مباشرة ، عن طريق المتعاونين والموردين، بما يلي: تحفيز الرضا الكامل للنشاط المنفذ، وهو شرط ضروري لخلق القيمة والتنمية المستدامة، وضمان الوصول الشامل فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و استخدام المعدات والأساليب التشغيلية والجوانب التنظيمية التي تحمي البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، مرورًا بتحسين أنظمة التنقل وتقليل إنتاج النفايات؛ وزيادة جمع النفايات المعزولة عن المصدر وتقليل استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام موردين مؤهلين من وجهة نظر الجودة والسلامة والجوانب البيئية؛إلى جانب إعلام والتأكد من أن جميع الموظفين والموردين والشركاء المحليين والعملاء والمشاركين في الأحداث على دراية بقضايا البيئة والاستدامة.

تشمل أفضل الممارسات التي تم تقديمها مع التخطيط لحدث Ecomondo السنوي إعادة التنظيم لإزالة السجاد في الممرات الداخلية للقاعات، مع توفير بيئي سنوي يزيد عن 140 طنًا من السجاد؛ وجمع واستعادة أعقاب السجائر، وزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية.

يحتوي مركز المعارض على 1500 شجرة وشجيرة مروية طبقات حاملة للمياه السطحية ، ويفضل الإضاءة في القاعات 850 وحدة إضاءة LED ، مما يوفر انبعاثات 120 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا و 360.000 كيلووات ساعة من الاستهلاك.

تضمن الأنظمة الكهروضوئية إنتاج 8.5 مليون كيلووات ساعة من الطاقة النظيفة ، أي ما يعادل ذلك الضروري لضمان أن المنشآت الإيطالية مكتفية ذاتيًا. يوفر استرجاع المياه 23 مليون لتر وتقوم جميع النوافير بإعادة تدوير المياه التي تستخدمها.

يساهم “بنك الجليد” تحت الأرض في تبريد الملاعب، وخفض الاستهلاك إلى النصف، ويستخدم 20٪ من الزوار محطة السكة الحديد الموجودة في الموقع وتقلل من تدفق حركة المرور ؛ يوجد 7 أعمدة لإعادة شحن السيارات الكهربائية والدراجات النارية وسيتم مضاعفة هذا الرقم قريباً.

قال الرئيس التنفيذي لشركة IEG ، كورادو بيرابوني ، “من خلال هذه الشهادة المهمة ،لحدث Ecomondo ، نحن أول من حصلنا عليه في أوروبا في سياق المعارض المتعلقة بالبيئة ، لقد قدمنا ​​شكلًا ملموسًا لأهداف التنمية المستدامة لخطة 2030 ، المبادئ التي تتماشى مع قيم IEG وقاعدة سياسة شركتنا، في السنوات الأخيرة، وشهادة ISO 20121 تمثل خطوة أخرى إلى الأمام ، ومساهمة ملموسة في عملية التغيير الثقافي.

يشار إلى أن المجموعة نظمت مطلع نوفمبر الجاري معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 – ، بمركز إكسبو بمدينة ريميني، وشهد حضورًا مكثفًا من المشاركين من الشركات الكبرى بنسبة زيادة 41% مقارنة بالحضور فى 2021، و 15% على الإصدار القياسي لعام 2019.

شارك فى الحدثين شركات أجنبية من 90 دولة، لعرض أفضل وأحدث التقنيات الحديثة لسياسة التدويل التى أطلقتها IEG فى السنوات الأخيرة، لجذب العديد من زوار العالم إلى مدينة ريميني باسم التميز النوعى والعددي.

يشار إلى أن (IEG) شركة رائدة فى إيطاليا فى تنظيم المعارض التجارية وأحد المشغلين الرئيسيين فى القطاعات التجارية والمؤتمرات على المستوى الأوروبي، ولها فروع في ريميني وفيتشنزا، إضافة إلى مواقع أخرى فى ميلانو وأريتسو.

وتقوم بتنظيم عدد من المعارض فى مجالات الأطعمة والمشروبات والمجوهرات والموضة، والسياحة والضيافة والرياضة والترفيه، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، ونفذت أعمالا خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والصين.